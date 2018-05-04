Kyani Besin Ürünleri

Hepimiz Kyäni’nin besin ürünlerindeki bütünsel yaklaşımını biliyoruz. Ürünlerin, herhangi birindeki bileşenlerin kombinasyonu, iyiliğimiz için halihazırda bazı faydalar sağlamakta. Fakat Kyäni Sunrise’da kullanılan suda çözünür içerikler, Kyäni Sunset’te kullanılan yağda çözünür içerikler ve hepsinden önce Kyäni Nitro ürününün alınmasıyla ürünlerin her biri size optimize bir biyoyararlanım sağlamaktadır. Birleştirilmiş besinler, birbirlerini itmek yerine birbirini desteklerler

Hepimiz Kyäni’nin besin ürünlerindeki bütünsel yaklaşımını biliyoruz. Ürünlerin, herhangi birindeki bileşenlerin kombinasyonu, iyiliğimiz için halihazırda bazı faydalar sağlamakta. Fakat Kyäni Sunrise’da kullanılan suda çözünür içerikler, Kyäni Sunset’te kullanılan yağda çözünür içerikler ve hepsinden önce Kyäni Nitro ürününün alınmasıyla ürünlerin her biri size optimize bir biyoyararlanım sağlamaktadır. Birleştirilmiş besinler, birbirlerini itmek yerine birbirini desteklerler.

Ama bu bütünleşik yaklaşım Flueresse ürünlerine nasıl etkide bulunur?

Cevap, “Çekirdek 4”’tür. Kyani Flueresse Cilt Bakım Sisteminin tüm ürünlerinde bulunan 4 çekirdek içeriği, ürünlerde farklı miktarlarda bulunurken, ortak bir amaca hizmet ederler.

Dört ürün de İsviçre Uttwiler elmasının kök hücre özütünü içermektedir. Bu çok önemli bir nokta; çünkü kök hücrelerin aktivite ve antioksidan potansiyellerini uyarır. Cildimizdeki kök hücreler, cildin dönüşümü, cildi taze tutması ve biz yaşlandıkça cildi gençleştirmesi konularında cilt sağlığı bakımımızdan sorumludur. Biz yaşlandıkça, cilt yenileme hızımız azalmaktadır, bu noktada cilde kök hücre özütü eklemek cildin doğal antioksidan potansiyelinin artmasına yardımcı olur. Kök hücrelerimize, doğal olarak fonksiyonlarını sürdürmeye teşvik eden büyüme faktörleri ve sinyal molekülü içeren bir özüt ekliyoruz. Bütün Flueresse ürünleri içinde, Flueresse Serum, İsviçre Uttwiler elması kök hücrelerini en yüksek konsantrasyonda içerir.

Kyani Nitro ürünlerinden bildiğimiz Noni meyvesi özütü, cilde uygulandığında Kyäni besin ürünleriyle eşdeğer faydalar sağlamaktadır. Bütün Flueresse ürünleri içerisinde, Noni meyve özütünü en yüksek konsantrasyonda içeren Flueresse Cleanser’dir. Çünkü cilt gözeneklerinin açılmasına yardımcı olur ve cildi Fleuresse Serum, Gündüz ve Gece kremlerinin aktif besinlerini emmeye hazırlar.

Flueresse ürünlerindeki Yaban Mersini özütü kozmetik seviyededir. Kyani Sunrise’da bulunan vahşi Alaska Yaban Mersini, vücutta sindirilip ve metabolize edilirken, Fleuresse ürünlerinde bulunan yaban mersini özütü, cilde uygulandığında başka işlemler yapılmaksızın cilt tarafından emilmektedir. Bu sebeple, Flueresse ürünlerinde rafine edilmiş Yaban Mersini özütü, kozmetik kullanım için özel olarak hazırlanmıştır.

Kyani Sunset’ten bildiğimiz Tocotrienoller, E vitamininin en güçlü şeklidir ve en güçlü lipid antioksidanlarından biridir. Cilt bir dizi su ve lipid katmanları içerir, bu nedenle bir cilt bakımı ürününde her iki antioksidan tipinin de olması gerekmektedir.