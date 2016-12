Lahana çorbası diyeti, yan etkileri

Kısa sürede kilo verdiren ve son zamanlarda birçok kişi tarafından uygulanmaya başlayan Lahana Çorbası Diyeti nedir, nasıl yapılır, avantajları ve dezavantajları nelerdir sorularının cevaplarını Diyetisyen Emre Uzun verdi. Acaba bir haftada 4,5 kilo verdirdiği söylenen bu diyet söylenildiği kadar etkili mi?

Zayıflamak isteyenlerin merak ettiği diyet şekillerinden biri de lahana diyeti. Peki lahana çorbası diyeti nedir? Lahana çorbası diyeti nasıl yapılır? Lahana çorbası diyeti yaparken nelere dikkat edilmeli? Lahana çorbası diyetinin zararları nelerdir? İşte bu soruların cevabı haberimizde...



Lahana Çorbası Diyeti, kısa süreli kilo kaybı diyetidir. Adından da anlaşıldığı gibi, çok fazla miktarlarda lahana çorbası tüketilmesi gereken bir diyet çeşididir. Lahana Çorbası Diyeti’ni savunanlar, diyetin haftada 4,5 kg kadar kilo vermeye yardımcı olduğunu söylüyorlar. Ancak birçok sağlık uzmanı, bu diyetin sağlıksız olduğunu ve sonuçlarının sürdürülemez olduğunu belirtiyor.



Lahana Çorbası Diyeti nedir?



Lahana Çorbası Diyeti, hızlı kilo verdiren iddialara göre bir haftada 4,5 kg kilo kaybına neden olan bir diyettir. Bir haftalık diyet boyunca ev yapımı lahana çorbası dışında yağsız süt, sebze ve meyve gibi bir ya da iki çeşit besin tüketilebilir. Bazı kaynaklarda Lahana Çorbası Diyeti’nin açlık diyeti olmadığı daha ziyade düşük kalorili olan lahana çorbasının içeriğinden daha fazla kaloriyi vücudumuzun yaktığı söylenmektedir. Bu diyet, bir haftadan fazla süre için planlanmaz.



Lahana Çorbası Diyeti, Sacred Kalp Hastanesi diyeti ya da Mayo Clinic Diyeti olarak da bilinir. Hastanede kalp hastaları için operasyon öncesi hızlı kilo verdirmek için geliştirilmiştir. Bu diyetin tam olarak nereden geldiğini bilinmemektedir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda popülerlik kazandı ve o tarihten beri de kullanılıyor.





Lahana Çorbası Diyeti nasıl yapılır?



Diyetin temelinde ev yapımı lahana çorbası yatar. Başlangıç için bütün haftaya yetecek miktarda çorba hazırlamanız gerekmektedir.



Malzemeler her kaynağa göre farklılık gösterebilir fakat bu temel tariftir:



Lahana Çorbası Tarifi



İçindekiler:



2 Orta boy soğan

2 Yeşil biber

3 Büyük boy domates

1 Demet kereviz

3 Adet orta boy havuç

1 Paket mantar

1-2 adet bulyon (isteğe bağlı)

6-8 Su bardağı su

Yapılışı:



1.Bütün sebzeleri küp küp doğrayınız.

2.2 yemek kaşığı sıvı yağda soğanları pembeleşinceye kadar kavurunuz.

3.Daha sonra kalan sebzeleri üzerine ilave ediniz ve suyu ekleyiniz. İsteğe bağlı bulyon ya da baharat ekleyebilirsiniz.

4.Orta ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar 30-45 dakika kaynatınız.

Çorbaya, ıspanak veya yeşil fasulye gibi diğer nişastasız sebzeleri de ekleyebilirsiniz.





Diyetin kuralları



Diyetin her gününde çorbaya ek olarak düşük kalorili bir veya iki besin tüketebilirsiniz. Bununla birlikte hiç bir değişiklik yapılmamalıdır. Sadece su ya da şekersiz çay gibi kalorisiz içecekler tüketilebilir.



Diyet besin alımını sınırladığı için günlük multivitamin alınması tavsiye edilir.



1.Gün : Sınırsız çorba ve meyve (muz hariç)



2.Gün : Sınırsız çorba ve sebze. Sebze tercihlerimizi pişmiş ya da çiğ yeşil yapraklarlılardan yana kullanabilir. Bu süreçte bezelye, mısır ve fasulye tüketilmemeli. Sadece fırında pişmiş bir orta boy patatesi 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ ile tüketebilirsiniz



3.Gün : Çorbanın yanında meyve ve sebze beraber tüketilebilir. Fırında patates ya da muz yok.



4.Gün : Sınırsız muz, yağsız süt ve lahana çorbası tüketilebilir.



5.Gün : 280-567g et,tavuk balık, taze domates, sınırsız lahana çorbası ve en az 6-8 bardak su tüketilebilir.



6.Gün : Çorba, et ve sebze tüketilmelidir. Daha çok yeşil yapraklı sebzelere yoğunlaşılabilir. Pişmiş patates yok.



7.Gün : Çorbanın yanına ek olarak sebze, kahverengi pirinç ve şeker ilavesiz meyve suyu tüketilebilir.



Bir haftadan fazla uygulamayın



Diyetisyen Emre Uzun, “Lahana Çorbası Diyeti, 7 günden fazla uygulanmaz ve 14 gün sonra tekrar yapılabilir. Daha önce hiç incelenmediği için Lahana Çorbası Diyeti’ni doğrulamak mümkün değildir. Fakat kalorisi düşük olduğu için kilo verimini sağlamaya yardımcıdır. Diyet sırasında sınırsız miktarda çorba ve diğer yiyecekleri yeme izniniz olmasına rağmen, seçimler çok sınırlı ve düşük kalorili vücut ağırlığınızı korumak için yeterince yemek yemek çok zor olacaktır. Ne yazık ki diyeti uyguladığınız sürede kilo vermeniz kolay olur fakat diyeti yapmayı bıraktığınız anda verdiğiniz kilodan daha fazlasını geri alabilirsiniz. Lahana Çorbası Diyeti gibi düşük kalorili diyetlerin büyük sorunu, kalori alım miktarı kısıtlandığında ya da çok fazla kilo verildiğinde vücut metabolizma hızını düşürerek yanıt verir. Düşük metabolizma hızı, uzun süreli kilo verme diyetlerinin de ortak sorunudur” diyor.



Vücut, düşük kalorili diyetler ile 3 günde metabolizma hızını düşürebilir ve diyeti bıraktıktan sonra kilo almamayı sağlamak bu yüzden zor olabilir. Bunlara rağmen düşük kalorili diyetlerin bazı yararları yok değildir. Obez bireylerde doktor kontrolü altında çok düşük kalorili diyetler uyguladığında metabolizma hızında, vücut yağında ve insülin direncinde önemli değişmeler anektodlar ile gösterilmiştir. Lahana Çorbası Diyetinin olumlu yanı ise, aç kalmaya mecbur değilsiniz. Her gün izin verilen besinlerden istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bir de diyetin maliyeti ucuz takibi kolaydır.



Lahana Çorbası Diyeti’nin dezavantajları



Lahana Çorbası Diyeti’nin birkaç avantajı ve kilo vermenize yardımcı olmasına rağmen dezavantajları daha ağır basabilir. Lahana Çorbası Diyeti’nin en önemli sorunlarından biri, sadece bir hafta süresince takip edilebileceğidir; bu da anlamlı kilo kaybı için yeterince uzun değildir.



Vücut, bir haftada çok fazla yağ yakabilir; düşük kalorili diyetlerin ilk haftasında kilo kaybının yüzde 34’ü sadece yağdandır. Diğer üçte ikisi su ağırlığı ve kas ağırlığı kaybıdır diyen Diyetisyen Emre Uzun, “Su ağırlığı vücudumuzun hızlı enerji rezervi glikojen depolarından gelir. Normalde, glikojen vücutta depolandığı zaman su moleküllerine bağlanır. Yeterli kaloriyi almadığınızda, vücudunuz depolanmış glikojeni enerji olarak kullanır ve ayrıca fazladan su atar. Düşük kalorili bir diyetle su kaybetmenin bir diğer yolu da böbrekler yoluyladır. Diyetinizde yeterli kalori tüketmiyorsanız, böbrekleriniz idrarda daha fazla tuz ve daha fazla su atacaktır. Daha az kısıtlayıcı bir diyetle uyguladığınızda, vücudunuz bu enerji depolarını yeniden depolayacak ve Lahana Çorbası Diyeti’ni bitirdikten sonra sağlıklı bir diyetle devam ederseniz suyun ağırlığı geri gelecektir. Lahana Çorbası Diyeti ile ilgili bir diğer büyük sorun, besin eksikliğidir. Diyet, kısıtlayıcı besin seçimiyle vitamin ve mineral eksikliğine yol açar ve gerçek bir protein kaynağı sağlamaz. Protein alımının düşük olması diyet esnasında kas kaybını önlemenin zor olacağı anlamına gelir, bu da metabolizmanızı korumak için özellikle önemlidir” diye de ekliyor.



Birçok kişi lahana çorbasının tatsız ve başlangıçta iştah kapatıcı olduğundan şikayetçidir. Her gün aynı şeyi yemek, çoğu kişiyi aldatmaya veya istedikleri sonuca ulaşmadan vazgeçirmek için yeterli olabilir. Ayrıca, haftanın her günü yiyebilecek kadar lahana çorbası hazırlamak sık sık fazla hacimde yemek yapmayı gerektirir. Bu bazı insanlar için dezavantaj olabilir.



Yan Etkileri



Lahana Çorbası Diyeti, kısıtlayıcı ve beslenme açısından dengesiz olduğu için, bir seferde birden fazla haftada önerilmemektedir.



Lahana Çorbası Diyeti, açlık diyeti olmamasına rağmen, besinlerle alınan kalori çok düşük olduğu için günde 1000 kaloriye kadar ulaşmak zordur.



Vücudunuzun temel işlevlerini yerine getirmek için besinlerle almanız gereken minimum kalorinin altındadır. Bu minimum normalde kadınlar için 1.200 kalori ve erkekler için 1.500 kaloridir.



Günde 800 kalorinin altındaki çok düşük kalorili diyetler sadece bir doktorun gözetiminde obez bireyler için önerilir. Bir doktor gözetiminde kullanılan düşük kalorili diyetler, beslenme açısından yeterli olacak şekilde tasarlanmıştır.



Ancak Lahana Çorbası Diyetinin besin seçenekleri çok sınırlı ve dengesizdir. Diyet, yedi günün beşinde neredeyse hiç protein içermez ve çoğu günlerde karbonhidrat, yağ ve alınan kaloride çok düşüktür. Birçok vitamin ve mineral de yetersizdir.



Yalnız bir hafta boyunca diyetİ uygularsanız özellikle multivitamin alırsanız, vitamin ve mineral eksikliği riski ciddi değildir. Fakat bu, diyetin kalori ve protein eksikliğini telafi etmez.



Sonuç olarak, Lahana Çorbası Diyeti’ni uygulayan birçok kişi, baş dönmesi, güçsüzlük ve halsizlik hisseder. Diyetin içeriğinde lif miktarı yüksek olmasından ötürü birçok kişide midede gaz birikmesi ve kramplar meydana gelebilir. Bu etkiler bile diyeti bırakmak için bir nedendir.



Lahana Çorbası Diyeti’ni uzun vadede uygulayan insanlarda safra taşı ve safra kesesi tıkanıklığına ilişkin birkaç anekdot raporu vardır. Safra taşları, hızlı kilo vermenin istenmeyen sonucu olabilir. Normalde fazla yağlı gıdalar yediğinizde, safra kesesi onları parçalamasına yardımcı olan sindirim enzimleri salgılar. Herhangi bir yağ yememeniz durumunda, safra kesesi uzun süre boşalmayabilir ve bu da içinde taşların oluşma olasılığını artırır. Safra taşları, çok düşük kalorili diyet veya Lahana Çorbası Diyeti gibi az yağlı bir diyeti uygulayan bireyler arasında daha yaygın görülebilir.



Diyabetiniz varsa ve Lahana Çorbası Diyeti’ni yapmak istiyorsanız, dikkatli olun. Düşük karbonhidrat ve kalorili içerik, kan şekeri düzeylerinizde büyük değişiklikler yapabilir. Ancak sağlıklı bireyler için, Lahana Çorbası Diyeti sadece bir hafta uygulandığı sürece tehlikeli yan etkiler göstermesi muhtemel değildir.