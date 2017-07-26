Lazer Epilasyon Bakırköy Beautyderm’de açıldığı günden bu yana var olan ilk teknolojiler ile yapılmakta olan, özellikle de son dönem cihazları ile çok daha ağrısız ve acısız bir şekilde uygulaması yapılan istenmeyen tüylerden kalıcı olarak arınma işlemidir

Lazer Epilasyon Bakırköy Beautyderm’de açıldığı günden bu yana var olan ilk teknolojiler ile yapılmakta olan, özellikle de son dönem cihazları ile çok daha ağrısız ve acısız bir şekilde uygulaması yapılan istenmeyen tüylerden kalıcı olarak arınma işlemidir. Lazer epilasyon uygulamalarında kullanılan lazer ışınlarının cilt üzerinde ya da iç organlarda etkisi kesinlikle olmamakla birlikte, burada kullanılmakta olan lazer ışığının dalga boyu melanin pigmenti tarafından emilme özelliğine sahiptir ve sadece kıl köklerine etki ederek, kıl köklerinin tahrip edilmesini sağlar.



Kimler lazer epilasyon yaptırmamalı?







Erkek Lazer Epilasyon



işlemleri de yine kadınlarda olduğu gibi oldukça konforlu bir şekilde uygulanmaktadır. Burada kullanılan lazer cihazları kişilere ve ten renklerinden kıl renklerinden kıl tiplerine kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak erkek lazer epilasyon uygulaması kadınlara göre çok daha kısa sürede sonuç vermekle birlikte, yine oldukça başarılı olmaktadır. Daha başarılı olma nedenlerinin başında ise tüy yapılarının kalınlığı ve renk koyuluğu gelmektedir.



Lazer epilasyon kimler için uygundur?



Beautyderm’de açıldığı günden bu yana var olan ilk teknolojiler ile yapılmakta olan, özellikle de son dönem cihazları ile çok daha ağrısız ve acısız bir şekilde uygulaması yapılan istenmeyen tüylerden kalıcı olarak arınma işlemidir. Lazer epilasyon uygulamalarında kullanılan lazer ışınlarının cilt üzerinde ya da iç organlarda etkisi kesinlikle olmamakla birlikte, burada kullanılmakta olan lazer ışığının dalga boyu melanin pigmenti tarafından emilme özelliğine sahiptir ve sadece kıl köklerine etki ederek, kıl köklerinin tahrip edilmesini sağlar. Lazer Epilasyon Bakırköy Beautyderm’de lazer epilasyon uygulaması yapılmadan önce kişiler mutlaka özel bir muayeneden geçmektedir ve cilt tiplerine göre uygulama süreci belirlenmektedir. Gri ve beyaz saçlı hastalar, bronz ten rengine sahip kişiler, Tetracycline veya retinoidler gibi ışığa karşı hassaslaştıran ilaç kullananlar ve en önemlisi de yakın zamanlarda farklı lazer tedavileri uygulaması yaptıran kişilerin lazer epilasyon uygulaması yaptırması önerilmemektedir.işlemleri de yine kadınlarda olduğu gibi oldukça konforlu bir şekilde uygulanmaktadır. Burada kullanılan lazer cihazları kişilere ve ten renklerinden kıl renklerinden kıl tiplerine kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Ancakuygulaması kadınlara göre çok daha kısa sürede sonuç vermekle birlikte, yine oldukça başarılı olmaktadır. Daha başarılı olma nedenlerinin başında ise tüy yapılarının kalınlığı ve renk koyuluğu gelmektedir. Erkek Lazer Epilasyon ya da kadın lazer epilasyon uygulamalarının her birinde 12 yaşını tamamlamış, koyu renkli tüyleri olan herkese lazer epilasyon kolaylıkla uygulanabilmektedir. Uygulama esnasında mutlaka özel gözlükler kullanılmalı ve gözler lazer ışınlarından korunmalıdır. Bunun dışında her bir uygulama seansının süresi de bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir. ancak ortalama olarak bilgi vermek gerekirse tüm vücut uygulama 1 ya da 1,5 saat sürebilmektedir. Konu ile ilgili kliniğimizi arayarak bilgi alabilir ya da dilerseniz www.beautyderm.net internet sitemizden dilediğiniz sorunuzun cevabını kolaylıkla bulabilirsiniz.