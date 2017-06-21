Lazer Epilasyon Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulmak için tercih edilen yöntemlerden birisidir. Belki de en önemlisidir.

istenmeyen tüylerden kurtulmak için tercih edilen yöntemlerden birisidir. Belki de en önemlisidir. Kadın veya erkek hiç fark etmez istenmeyen tüylerden kurtulmak içindışında tercih edilen yöntemler ağrılı ve sancılı olmaktadır. Bu yöntemler genellikle ağda, cımbızdır. Jiletle tüylerden kurtulmak ise kılların sertleşerek siyahlaşmasına neden olmaktadır. İşte kılların belirginleşmesinin önüne geçmek ve ağrı çekmemek için kişiler lazer epilasyon yaptırır.

Epilasyon da son derece başarılı bir yöntemdir. Bu operasyonun temelinde lazer kullanılır ve kıl kökleri lazer ile yakılır. Epilasyon yöntemi 1990 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Başlarda çok pahalı olan bu yöntem günümüze değin giderek ucuzlamıştır. Ayrıca ağrısız ve acısız bir yöntemdir. Lazer epilasyonu kısaca anlatmak gerekirse uzman eliyle kontrol ettiği cihazla lazer enerjisini cilde uygular ve kıl köklerini yok eder. Bu şekilde kılların yeniden uzamasının önüne geçilmektedir. Fakat bu yöntem tek seferde etki etmemektedir. Birkaç seansta istenmeyen tüllerden kurtulmaktadır. Birkaç yöntemi olan epilasyondan en çok tercih edilenler; alexandrite ve diodedir. İki yöntemin çalışma prensibi birbirine çok yakındır. İşlem genel olarak yaz mevsiminde yapılmaz. Bunun nedeni güneş ışınlarının cilde herhangi bir yan etki bırakmasının önüne geçmektir. Kıllardan da %100’e yakın bir oranda kurtulunur.

Lazer Epilasyon Yöntemleri ve Cihazları

Özellikle erkeklerde çok olmakla birlikte kıl ve tüyler bayanlarda çok fazla dikkat çekmektedir. Bunun sebebi ise kadınların pürüzsüz ve temiz bir cilde sahip olma isteğidir. Bunun için çeşitli yöntemler denenmektedir. Ayrıca yapılan yanlışlar yüzünden vücuttaki tüyler, azalmaktan çok artış göstermektedir. Hal böyle olunca da vatandaşlar arasında lazer epilasyon konusu yaygın bir şekilde takip edilmektedir.

Lazer Epilasyon Nedir?

Tıraş olmaktan, ağda kullanmaktan ya da cımbız ile tek tek uğraşmaktan bıktıysanız lazer epilasyon tam size göre. Lazer ışığı yardımı ile vücuttaki kıllar yakılır ve yok edilir. Uzun bir süre uygulanan bölgede tüy çıkmamaktadır. Bu işlem oldukça güvenli, uygun ve acısızdır.

Lazer Epilasyon Cihazları

Cilt türüne, bireyin sağlığına ve vücut tipine göre lazer epilasyon cihazları da değişiklik göstermektedir.

Nd-YAG Lazer: Bu cihaz 1064nm dalga boylarında lazer ışını üretmektedir. Dalga boylarının melanin tarafından en az tutulması nedeni ile vücutta yanık ya da yara gibi izler bırakmamaktadır.

Diod Lazer: Melanin duyarlılığı diğer markalara göre daha düşüktür. 810 nm dalga boyunda lazer ışını üretmektedir.

IPL: Yoğun ışık atan cihazlar arasında gösterilmektedir. Lazer epilasyon için en fazla tercih edilenler arasında bulunur.