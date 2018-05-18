Lazer gösterisi görme kaybına yol açabilir

Lazer pointer ve gösterilerinin retinanın görme merkezini olumsuz etkilediğini belirten Op. Dr. Muzaffer Öztürk, "Kişi yeşil ışığın ortasına baktığında tam görme merkezi yanıyor ve bu durum ağır görme kayıplarına neden oluyor" dedi

Konserler, açılışlar ve davetlerin yapıldığı pek çok alanda kullanılan lazer gösterileri göz sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Bu tür gösterilerin retinanın görme merkezini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Memorial Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nde Op. Dr. Muzaffer Öztürk, "Kırmızı lazer pointerların enerjisi düşüktür, göz damarları da kırmızıdır ve bu rengi direkt yansıtırlar. Ancak mavi ve yeşil lazerler çok risklidir. Retina dokusu lazer renklerini daha fazla emiyor ve retina bu lazer dokusunu yansıtıldığı için lazer retinada yanıklar oluşturuyor. Biz aslında göz hastalıklarında retina tedavisinde argon lazer denilen yeşil lazeri kullanıyoruz. Retinaya zararlı olmayacak bölgeleri yakarak örneğin bir yırtığın tamir edilmesinde uyguluyoruz. Ancak kişi yeşil ışığın ortasına baktığında tam görme merkezi yanıyor ve bu durum da ağır görme kayıplarına neden oluyor" diye konuştu.

Çocuklar uzak tutulmalı

Yeşil lazerin, çocukların bulunduğu mekanlarda da kullanıldığını ifade eden Op. Dr. Muzaffer Öztürk, "Pointer olarak da kullanımı çok yaygın. Bunların göze teması çok tehlikelidir. Bu durumda lazer cihazları ile mesafenin korunması çok önemlidir. Bu cihazların belirli bir yükseklikte olması gerekmektedir. Hem cihazın kullanıcıları hem de vatandaş bu konuda bilinçli olmalıdır. Lazerin dalga boyunu filtre eden bir gözlük yoksa numaralı gözlük ya da güneş gözlüğü ile izlemek de bir çözüm değildir. Mutlaka uzak bir mesafede bulunulmalıdır. Göz kapatılmalı ya da o lazere özel filtreli gözlük kullanılmalıdır" şeklinde konuştu.

İlk anda görme kaybı yaşanabilir

Yeşil ve mavi pointerların tehlikeli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Öztürk şöyle devam etti: Pointerları genellikle gençler kullanmaktadır. Yeşil ve mavi pointerları ışığın kuvvetini anlamak için kendi gözüne doğrultan kişilerde retina da bir delik ve ağır bir görme kaybı görülebilir. İlk anda ani görme kaybı yaşanır tam baktığı yerde siyah bir leke görür ve bu görme kaybı ilerler. Hiç vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Korunmak en doğru yöntemdir. Tüm lazerlerin üzerinde gözden uzak tutun ibaresi yer almaktadır ancak pek çok insan buna dikkat etmez.

Epilasyon lazerlerinin özellikle yeşil renkli olanlarının hem erkek hem de kadınlar için tehdit oluşturduğunu belirten Öztürk, "Bu ışın yerden yansısa bile hastalarda görme kaybına yol açabiliyor. Uygulayan kişi, çevrede çalışanlar ve tedaviyi alan kişilerin gözlerini koruması gözlük takması şarttır. Hasta şanslıysa bazı cerrahi müdahalelerle etki azaltılır, yanığın etkilerini azaltmak için ilaç tedaviler uygulanır. Ancak ağır yanıklarda kişi karanlığa mahkum olabilir. Görme merkezindeki mikronluk yanık ağır görme kaybına yol açar. Doğrudan göze temas her türlü lazer için tehlikelidir.