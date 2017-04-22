Lipmax likit mat ruj kullananlar ve yorumlar

Son dönemde ince dudaklı bayanlar için en etkili yöntemler arasına giren likit ruj olarak satılan bu ürün birçok kullanıcıya ulaşmayı da başarmıştır. Amerika ve Avrupa ülkelerinde en çok satılan ruj olarak tanınanile en fazla 2 dakika içinde dolgun dudaklara sahip olacaksınız. Ayrıca ruj sürekli kullanımda da kalıcı doldun dudaklar sunmaktadır. Özellikle ince dudaklı bayanların dudaklarını daha iri ve daha dolgun göstermek için birçok yöntem denemelerine rağmen gerçek anlamda bir çözüm bulamamaktan şikayet eder. Bu anlamda kozmetik dünyası birçok ürün ile karşımıza çıksa da birçoğu gerçek anlamda tam anlamı ile çözüm veremiyorlar. Çözüm verenler ise uzun vadede çözüm sunmakta veya hiç sunmamaktadır. Estetik dünyası da bu alanda hizmet verse de ya yapılan yanlış uygulamalardan ötürü yada maddi yetersizliklerden ötürü bu durumu da pek göze alamayanlar bulunmaktadır. Fakat lipmax kullananlar kişilerin ürün hakkında

yapmış olduğu yorumlara bakıldığı zaman gerçekten işe yaradığını dile getiren ve kullanıcı memnuniyetini aktaran birçok kullanıcı bulunuyor. Uzun zamandır yurtdışında kullanılan bu ürün ülkemizde de kullanılmakta ve birçok bayan yardımcı olmaktadır.

Lipmax kullanıcı yorumları

Lipmax olarak piyasaya sürülen ve hemen bayanların gözdesi olmaya başlayan bu ruj ülkemizde de çeşitli şekillerde almak mümkün olmaktadır. Kullanıcıları tarafından yapılan yorumları dile getirmek gerekir ise;

İlk olarak Ayşegül hanımın yorumuna bakmak istiyoruz Ayşegül hanım demiş ki; hep ince ve görünmez olan dudaklarımdan şikayet eden biri idi. Birçok yöntem denememe rağmen hiçbiri gerçek anlamda çözü üretmedi ve beni daha üzdü. Bu ürünü sosyal medyada yapılan bir video sayesinde buldum ve hemen sipariş vermeye karar verdim kullandığım ilk andan itibaren hemen etkisini aldım iyi ki de almışım ve o videoyu izlemişim.

Bir diğer kullanıcı ise Sabiha hanım Sabiha hanım diyor ki; ben bu ürünün son dönemde çok fazla reklamını görmeye başlamış ve inanmamıştım sonra bir arkadaşım sipariş vermiş ve almış onun dudaklarındaki farklılığı görünce sordum oda söyledi inanamadım. Hemen sipariş verdim ve aldım çok memnunum. En önemlisi ise lipmax kullanımı beni mutlu ediyor. Birçok renk çeşidinin olması ve mat olması harika bir görünüş sağlıyor.

Son kullanıcı yorumunu da yazalım sizlere bu bayanın ise Gülsüm hanım ve Gülsüm hanım diyor ki; internette dudak dolgunlaştırmak için kür arayışı içinde iken bu ürün ile karşılaştım ve hiç inanmasam da aldım uygun fiyatlı olması bana bayağı tereddüt ettirmişti fakat kullandığım ilk dakikadan itibaren ürünün etkisini göstermesi ve kısa zamanda doğal ve kalın dudaklara sahip olmam sebebi ile rujdan daha fazla sipariş verdi.

Sizin de gördüğü üzere birçok kullanıcıya ulaşan bu ruj genel olarak hem olumlu sonuçlar vermiştir. Daha fazla yorum okumak istiyorsanız resmi satış sitesindeki lipmax yorumlar sayfasına bakabilirsiniz. Aynı zamanda ürünü inceleyebilirsiniz.Ürün mat renkte satılmakta ve birçok çeşidi bulunmaktadır. Renk olarak istediğiniz rengi alabilme olanağına sahipsiniz.