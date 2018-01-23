Meme estetiği hakkında: Neler yapıyoruz, Ne yapmıyoruz?

Memeler kadın cinsel, estetik ve bedensel bütünlüğü açısından son derece önemli organ-ünitelerdir. Büyüklükleri, işlev, form ve bedenle olan uyum dereceleri dikkate alındığında memelerin şekilsiz, asimetrik veya gövdemizle uyumsuz olması meme estetiği talebini oluşturur.

















Meme Rekonstrüksiyonu: Kaza veya kanser gibi kısmi veya total meme kayıplarının seçilecek olan yağ, protez veya kendi öz dokuları ile yeniden yapılması işlemidir. Sırt veya karın bölgesindeki dokular bu amaçla sık tercih edilirler. Bu hastaların areola/nipple üniteleri için sadece cerrahi veya gerektiğinde areola için cerrahiye ilave olarak dövme uygulamaları öneriyoruz.



Meme asimetri onarımı: Memelerde doğuştan veya sonradan kazanılmış asimetrilerin büyütme/küçültme veya protez ile ve yağ transferleriyle şekillendirilmesi mümkündür. Bu amaçla diğer veya üniversal referans değerleri üzerinden bir memede toparlama yapılırken bir diğerinde büyütme planlanabilir.



Meme başı küçültülmesi: Meme başlarının areola ile beraber küçültülerek varsa asimetri düzeltilmesiyle şekillendirilmesi sık yapılan bir diğer uygulamadır. Smipples adı verilen bu uygulama uzun süre emziren ve sık meme başı enfeksiyonu sonrası aşırı büyüyen meme başlarına lokal anestezi ile uygulanıyor.



Ne yapmıyoruz: Memeye dolgu amaçlı, kendi yağ dokuları hariç başka bir su veya HA (Hyaluronik asit) bazlı dolgu maddesi kullanmıyoruz. Bu tercih tamamen hasta güvenliği açısından tercih edilmemektedir. Meme dokuları içine yağ transferlerini de aynı gerekçeyle tercih etmiyoruz. Yağ transferleri sadece seçilmiş olgularda her 2 memenin konturları ve bazı doğumsal göğüs kemiği anomalilerinin düzeltilmesi amacıyla kullanılmaktadır.



Doç.Dr.Nedim SARIFAKIOĞLU Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

www.ankaraestetikcerrahi.com Memeler kadın cinsel, estetik ve bedensel bütünlüğü açısından son derece önemli organ-ünitelerdir. Büyüklükleri, işlev, form ve bedenle olan uyum dereceleri dikkate alındığında memelerin şekilsiz, asimetrik veya gövdemizle uyumsuz olması meme estetiği talebini oluşturur. Meme küçültme: En sık yapılan meme estetiği uygulamalarından biridir. Ergenlik döneminde genç kızlarda rastlanılan Gigantomastia (dev meme) dışında ileri yaşlarda ve özellikle hamilelik sonrasında yapısal ve genetik olarak büyüyen memelerin, küçültülürken dikleştirilmesi, meme başlarının meme formuyla merkezlenerek cerrahi tedavisi. Büyük meme sorunlarının kadınlarda neden olduğu fizyolojik düzelme, boyun ve omuz başlarındaki ağırlıkların giderilmesinin getirdiği postur düzelmelerini sağlarken, estetik iyileştirmenin yanına en önemli kazanımlardan biri de çıkarılan doku oranında memelerde kanser riskinin azaltılmasıdır. Bu amaçla çıkarılan dokuların patolojik incelemeye gönderilmesi standarttır. Hastane 24 saat kalınması gereken ve drenlerin taburcu olmadan önce çekildiği bu ameliyatlarda tercih edilen cerrahi tekniğe göre sadece vertikal (lolipop) şeklinde az iz bırakan teknikler tercih ediliyor. Meme Dikleştirme: Özellikle hamilelik ve uzun emzirmeler sonrası meme üst kadranının boşalması ve fazla ve hızlı kilo verilmesini takiben oluşan, meme başlarının yer değiştirerek meme estetik ağırlık merkezinin (areola-nipple) aşağıya kaydığı durumlarda tercih edilen fazla derinin alınması uygulamasıdır. Ptozis denilen meme başının aşağıya yer değiştirmesi durumu hafif, orta veya belirgin derecelerde olabilir. Hafif formlarda sadece meme başı çevresinde iz bırakan tekniklerle meme başı düşüklüğü tedavi edilirken, orta ve belirgin derecedeki meme sarkmalarında ise lolipop şeklinde iz bırakan toparlama, dikleştirme ameliyatları uygulanır. Memenin dikleştirilmesi cerrahi işlemlerine Mastopexy adı verilir. Bazı durumlarda mastopexy sonrası yeteri meme hacmi bulunamadığında, memelere projeksiyon ve hacim kazandırmak için meme implantları ile meme büyütme ameliyatları kombine edilir. Meme Büyütme: Silikon protezle meme büyütme işlemlerinde hastanın beden çapı, anatomik özellikleri, omuz başları, gövde boyu ve estetik beklentisine göre seçilecek olan protezler kas altına veya uygunsa kas üstün yerleştirilerek beden imajı düzeltilir. Meme başlarında küçülme gerekiyorsa protezlerin meme başından yerleştirilmesi mümkünken (ki areola çapı > 4 cm. olmalıdır), çoğu zaman meme altı giriş yeri olarak tercih edilir. Koltuk altı bir diğer ancak nadir tercih edilen protez yerleştirme alanıdır. Meme protezlerinin kalitesi, dokusu, boyutu ve içeriği değişkendir, burada uygunluk hasta beklentisi ve anatomik özelliklerine göre belirlenir. Dren büyütme ameliyatlarında nadiren kullanılır. 2 hafta boyunca Korse sutyen giyilmesini öneriyoruz.Kaza veya kanser gibi kısmi veya total meme kayıplarının seçilecek olan yağ, protez veya kendi öz dokuları ile yeniden yapılması işlemidir. Sırt veya karın bölgesindeki dokular bu amaçla sık tercih edilirler. Bu hastaların areola/nipple üniteleri için sadece cerrahi veya gerektiğinde areola için cerrahiye ilave olarak dövme uygulamaları öneriyoruz.Memelerde doğuştan veya sonradan kazanılmış asimetrilerin büyütme/küçültme veya protez ile ve yağ transferleriyle şekillendirilmesi mümkündür. Bu amaçla diğer veya üniversal referans değerleri üzerinden bir memede toparlama yapılırken bir diğerinde büyütme planlanabilir.Meme başlarının areola ile beraber küçültülerek varsa asimetri düzeltilmesiyle şekillendirilmesi sık yapılan bir diğer uygulamadır. Smipples adı verilen bu uygulama uzun süre emziren ve sık meme başı enfeksiyonu sonrası aşırı büyüyen meme başlarına lokal anestezi ile uygulanıyor.Memeye dolgu amaçlı, kendi yağ dokuları hariç başka bir su veya HA (Hyaluronik asit) bazlı dolgu maddesi kullanmıyoruz. Bu tercih tamamen hasta güvenliği açısından tercih edilmemektedir. Meme dokuları içine yağ transferlerini de aynı gerekçeyle tercih etmiyoruz. Yağ transferleri sadece seçilmiş olgularda her 2 memenin konturları ve bazı doğumsal göğüs kemiği anomalilerinin düzeltilmesi amacıyla kullanılmaktadır.Doç.Dr.Nedim SARIFAKIOĞLU Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiwww.ankaraestetikcerrahi.com