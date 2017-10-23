Meme kanseri ilacı piyasada bulunmuyor, sebebi onlar çıktı!

Meme kanseri tedavisinde kullanılan ‘tamoxifen’ etken maddeli ilaç piyasada bulunamıyor. Hastalar karaborsadan ilaç almak zorunda kalırken, krizin arkasında spor salonlarının olduğu ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı, meme kanseri tedavisinde kullanılan ilacın vücut geliştirmek isteyen kişiler tarafından reçetesiz temin edilerek stok yapıldığını doğruladı.



Türkiye’ye son bir ay içinde 93 bin kutu ilaç ithal edilse de, hastalar ilacı ancak karaborsada bulabiliyor.



İlacın içeriğindeki madde sayesinde erkeklerde meme dokusunun şişmesi olarak tanımlanan ‘jinekomasti’ rahatsızlığının önlendiği belirtiliyor. Jinekomasti, anabolik steroid yani doping maddesi kullanarak vücut geliştiren erkeklerde de görülebilen bir rahatsızlık.



Vücut geliştiren kişiler bu rahatsızlığa, meme kanserinde östrojen hormonunu kontrol altına alan ‘tamoxifen’ etken maddesiyle çözüm buluyor. Bu nedenle söz konusu ilaca spor salonlarından yoğun ilgi bulunduğu öne sürülüyor.



Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Ecza depolarına ilişkin yasaya göre bir tek eczaneye perakende ve toptan satışı yaparlar. Bunun dışında satış yapan yerler suç işlemiş olur” dedi.



MEMEDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ise ilaçla ilgili şu uyarılarda bulundu: “Son zamanlarda bu ilacın piyasada olmadığı konusunda bilgi alıyoruz. Spor yapanların meme sarkmasını önlemek için bu ilaca ortak olmaları çok yanlış. Damarda pıhtılaşma, kadın tipinde yağlanma, akciğer anomisi gibi ciddi yan etkileri var. Kadın hastalara bile bir dizi tavsiye ile veriyoruz. İlaç, meme kanseri hastalarda hasarı yüzde 20 oranında azaltıyor.” (Habertürk)