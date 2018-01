Meme kanserinde hastaya göre 4 tedavi seçeneği

Meme kanserinde cerrahi de dahil olmak üzere birbirinden farklı 4 tedavi seçeneği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu, her hastaya kemoterapi uygulanmasının zorunlu olmadığını belirtti

Meme kanserinde ameliyat dışında 3 tedavi tipi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kadıoğlu, "Bu tedavilerin bir bölümü medikal onkologlar, bir bölümü de radyasyon onkologları tarafından yapılmaktadır" dedi ve cerrahi dışındaki tedavi seçenekleri olan kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisini şöyle anlattı:

Kemoterapi: İnsanların korkulu rüyası olan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Ancak aslında bu kadar korkulması biraz da bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kemoterapi kelimesi kemos (ilaç) ve terapi (tedavi) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Meme kanserinde alınacak sistemik ilaçları anlatmak için kullanılır. Meme kanserindeki kemoterapi 21 günlük aralıklarla veya haftalık aralıklarla verilen bir tedavidir ve meme kanseri özelinde alınan kemoterapiler maalesef saçları dökmektedir. Ancak unutulmaması gereken konu tedavi bitiminde saçların tekrar gelmesidir. Yani tedaviniz bittiği zaman tekrar saçlarınız çıkacaktır. Bunun dışında kemoterapi sürecinde kozmetiğiniz için son derece başarılı peruk ve benzeri ürünler de bulunmaktadır. Kemoterapi sürecinde bulantı kusma halsizlik gibi yan etkileri azaltmak için bir çok yardımcı yöntem (ozon tedavisi, nöral terapi vb.) bulunmaktadır.

Her hastaya kemoterapi verilme zorunluluğu yoktur. Burada kanserin boyutu, kanser hücrelerinin bölünme sıklığı, koltuk altındaki lenf bezlerinde kanserli hücrelerin olup olmadığı gibi faktörler bu durumu belirleyebilir.



'Radyoterapinin faydası zararından çok fazla'



Radyoterapi: Radyoterapinin meme kanseri özelindeki amacı meme ve koltuk altındaki tekrarları engellemektir. Tedavi cihazlar yardımı ile yapılmakta olup 25-33 gün arası değişen bir süre almaktadır. Hasta bu süreçte hafta içi her gün hastaneye gidip yaklaşık 5-10 dakikalık bir tedavi almaktadır. Radyoterapinin tedavi sürecindeki en büyük yan etkisi ciltte oluşabilecek çoğunlukla 1. derece yanıklardır. Cihazların gelişmesi ile bu risk de günden güne azalmıştır. Radyoterapi radyasyon içeren bir tedavidir. Ancak bu tedavinin de fayda zarar oranı çok uzun yıllardır hesaplanmış ve fayda oranının zararı ile kıyaslanmayacak kadar çok olduğu görülmüştür. Radyoterapi kararı da yine hastadaki kanserin özelliklerine bakılarak verilmektedir.



'Hormon tedavisi 3 aylık iğneler ile yapılıyor'



Hormon tedavisi: Meme kanserindeki hormon tedavisi ağızdan alınan haplar veya aylık, 3 aylık iğnelerle yapılmaktadır. Bilinen kemoterapideki gibi hastaları rahatsız eden saç dökme, mide bulantısı gibi yan etkileri yoktur. Hormon tedavisi verilip verilmeyeceği kararı yine kanserin hormon reseptörleri salgılayıp salgılamadığı ile ilgilidir. Yani her hastaya hormon tedavisi verilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Hangi hastaya hangi ilacın verileceği hastanın yaşına ve menapozda olup olmamasına da bağlıdır. Hormon ilaçlarının bilinen en sık yan etkileri kemik erimesi ve rahim duvarında kalınlık yapmalarıdır. Dolayısı ile bu ilaçları kullanırken yıllık kemik ölçümleri ve kadın doğum muayeneleri de gerekmektedir. Kullanılan ilaca göre yaptırmanız gereken kontroller size hekiminiz tarafından mutlaka söylenecektir.