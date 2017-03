Meme Kanserine Dikkat!

Kadınlarda son yıllarda en çok görülen kanser türlerinden olan göğüs kanseri ilerleyici ve sinsi bir kanser tipidir. Gelişen teknoloji, globalleşen dünya ve her an değişen bilimsel bilgiler ışığında insanların maruz kaldığı zararlı maddeler de artmıştır. Bu zararlı maddelerin insan vücudunda birikmesi zamanla bazı ciddi rahatsızlıklara yol açmakta bunlardan bazıları da ölümle sonuçlanmaktadır. Kanser son yılların en sinsi hastalığıdır. Çoğu zaman belirti vermeyişi kanseri daha da anlaşılmaz kılmıştır. Tıp bilimi her gün gelişmekte ve hastalıklara çare olmaya devam etmektedir. Ancak konu kanser olduğu zaman tıp biliminin de yetersiz kaldığı durumlar olmaktadır. Bu durumlar da teşhisin geç konulmasından kaynaklanmaktadır. Her hastalıkta olduğu gibi meme kanseri için de erken teşhisin önemi yadsınamaz. Erken teşhis ile ilaçla veyahut başka tedavi yolları ile kanseri yenmek mümkündür. Erken teşhis için göğüs kanserinin belirtilerini de iyi bilmek gerekir. Ancak geç kalındığı takdirde tıp da kanser konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden meme kanseri şüphesi olabilecek her kadın mutlaka yıllık check-up'larını yaptırmalıdır. Meme kanseri diğer kanser türleri gibi erken teşhis ile tedavi edilebilecek bir kanser türüdür. Erken teşhis ile meme kanseri en az düzeyde zararla atlatılabilir.Meme kanseri yenilmeyecek bir hastalık değildir. Tam aksine gayret gösterildiği zaman yenilebilecek üstesinden gelinebilecek bir hastalıktır. Meme kanserine neden olabilecek birçok faktör bulunmaktadır. Ancak en güçlü etkenler arasında stres ve genetik faktörler gösterilmektedir. Aile geçmişinde meme kanseri olan herkes doktora gidip muayene olmalı ve eğer varsa bir risk önceden farkına varılması sağlanmalıdır. Meme kanseri günümüzde erken teşhis durumunda tedavisi kolay, ucuz ve sağlıklı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Fakat teşhis için geç kalındığı takdirde tedavi süreci zorlaşmakta, hastanın sağlığı da tehlike altına girmektedir. Bu nedenle her genç kız başta olmak üzere orta yaş ve ileri yaş grubu kadınlar da muayenelerini olmalı, cilt bakımı yaptırmalı ve bu konuyu önemsemelidir. Meme kanserinin görülme sıklığını azaltmak, meme kanserinden ölen kadınların sayısını sıfıra düşürmek ve daha sağlıklı kadınlar için her kadın meme kanseri konusunda bilgilendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki erken teşhis kanserde bile hayat kurtarır. Kaynak: sosyalhatun.com