Meme kanserini yendi, kansere karşı mücadele başlattı

Meme kanserine yakalanan Emine Uçar (55) uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirerek sağlığına kavuştu. Hayata sıkı sıkı tutunan Uçar, hastalığı süresince kadınları, meme kanserine karşı bilinçlendirmek için çalıştı. Sağlıkta Kalite Derneği'nin (SAĞKAL), Umut Evleri Projesi'nin koordinatörlüğünü üstlenerek kansere karşı mücadele başlatan Uçar, 'Bekleyiş' ismini verdiği kitabınının gelirini de derneğe bağışladı

Türkiye'de her yıl onlarca kadın, meme kanserine yakalanıyor. Kimi kanseri yeniyor, kimiyse hastalığa yenik düşüyor. Emine Uçar da meme kanserine yakalanan binlerce kadın arasında yer aldı. 2009'da İzmir'e tatile gelen Uçar, memesinde kızarıklık ve yanma başladığını görünce hastaneye gitti. İlk muayenesinin ardından, kendisine Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul'un meme kanseri konusunda uzman olduğu söylendi. Emine Uçar, bunun üzerine aynı zamanda SAĞKAL Yönetim Kurulu Başkanı olan Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul'un yanına gitti. Uçar, o süreci şu ifadelerle anlattı:

"Cüneyt Tuğrul, beni muayene ettikten sonra fibrokistiklerin iltihaplandığını söyledi. Antibiyotik tedavisinin ardından İstanbul'a döndüm. Burada yine rahatsızlandım ve doktor bana biyopsi önerdi. Öyle deyince ben de İzmir'e geldim. Doktorum Cüneyt Tuğrul bana 'Biyopsi sonucu temiz ama östrojen hormonu çok yüksek olduğu için gel memelerin içlerini boşaltalım ve seni kanser riskinden koruyalım' dedi. Ama ben bu fikre pek yanaşmadım ve İstanbul'a döndüm" dedi.

İKİ MEMESİ DE ALINDI

İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra yeniden doktora gittiğini ifade eden Emine Uçar, meme kanserine yakalandığını öğrendi. Uçar, soluğu yine İzmir'de aldı. İlk önce kemoterapi tedavisi alan Uçar, 2012 yılında da ameliyat oldu. Uçar, "Doktorum Cüneyt Tuğrul bana söylediğinde ameliyat olsaydım, bunların hiçbirini yaşamayacaktım. Ameliyat olduktan sonra iki memem de alındı" dedi.

Uçar, tedavisi sürerken, sağlıkçılar tarafından kurulan SAĞKAL Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Burada Umut Evleri Projesi Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Tedavi gördüğü süre boyunca yaşadıklarını 'Bekleyiş' ismini verdiği kitabında topladı. Kitapta, doktoru Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul'un tedavi süresince kendisine verdiği desteği anlattı, hastalığı yenmesindeki etkenleri okuyucular ile paylaştı. Kitabın gelirlerini ise SAĞKAL Derneği'ne bağışladı.

HAYATI YAŞAMAYI ERTELEMEDİ

Kansere rağmen hayatını yaşamayı hiç ertelemeyen Emine Uçar, "Ben hasta olmayı sevmediğim için o tedavi sürecinde de normal hayatımı sürdürdüm. Çünkü doktoruma çok güveniyordum. Bu güven ile kanseri yendim. Tedavi bittikten sonra Umut Atölyesi Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında İzmir'de biri Büyükşehir Belediyesi'nce tahsis edilen iki merkezde, şehir dışından gelenlerin barınma sorununu çözmek için çalışıyoruz. Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi'nden, radyoterapi (ışın tedavisi) tedavisi için gelen ama maddi imkanı olmayan hastalar, ücretsiz olarak faydalanıyor. Biz de burada gönüllü ekiplerimiz ile birlikte hizmet veriyoruz" dedi. Yaşadığı zorlu süreçlerin ardından, insanların kansere yakalanmaması için çabaladığını belirten Uçar, kanserle mücadelede, farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.