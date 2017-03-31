Meme Küçültme Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Meme, kadın vücudunda bulunan en önemli cinsel görünüm belirleyici organıdır. Küçük olan memeler kadında belli psikoseksüel sorunlara neden olur. Büyük olan memelerin varlığında ise, bu sorunlara bir de belli başlı beden sağlığına tehdit oluşturan problemler eklenmektedir. Kadınlar özellik ile genç kadınlık çağlarında büyük memeler nedeni ile utanma, hareket zorluğu, kıyafet seçiminde belli zorluklar tarzında sıkıntılar yaşarlar. Bu sıkıntılara bel ve boyun ağrılar, kollarda uyuşma, göğüs altında egzema ya da pişikler de eşlik eder. Büyük olan ve sarkık duran memelerin sebep olduğu boyun ve bel fıtıkları da günümüzde oldukça yaygındır. Büyük göğüs yapısına sahip kadın, olduğundan çok daha fazla kilolu ve de yaşlı görünür, hareket etmekte ve üstüne yakışan kıyafeti seçmekte birçok anlamda zorlanır.

Memeler değişik sebepler ile iri olabilmektedir. Genetik faktörler, hormonal bazlı değişiklikler ya da bazı hastalıklar sonucunda, vücut ölçülerine uyum sağlamayan büyük meme oluşabilir. Kilo değişiklikleri, emzirme ya da yerçekimi gibi etkenler ile mevcut sorun daha da artabilir. Meme dokusunun belli oranlarda artması ve buna bağlı olarak iri memeler genç kızlarda da görülebilir. Hastanın durumu da değerlendirilerek genç yaşlarından itibaren meme küçültme ameliyatı planlanabilir.

Meme küçültme ameliyatı öncesinde nelere dikkat edilmeli?

Eğer göğüs küçültme ameliyatı olmayı düşünüyor ya da bu konuda bilgi paylaşımında bulunmak istiyor iseniz bir plastik cerrah ile görüşmelisiniz. İlk muayeneden neler beklediğinizi, açıkça doktorunuza anlatmalısınız. Doktorunuz önce sizi dinleyecek, sizin hastalık hikâyenizi ve aile hastalık durumunu öğrenecek, ardından sizi belli anlamlarda muayene edecektir. Bu muayene sonucunda memelerinizin boyutu, biçimi, derinizin durumu, çocuk sahibi olup olmayacağınız, göğüs başının yeni yeri gibi durumlar sizin ile tartışılacaktır.

Cerrahınız ameliyatın detayları hakkında size bilgi verecek, kesik izi, meme başı duyarlılığı, anestezi şekli ya da ameliyatın riskleri gibi birçok alanda sizi aydınlatacaktır. Daha önce ameliyat olan kişilerin resimlerini görmek nasıl bir meme küçültme işlemi uygulamanız gerektiği konusunda karar vermenizi kolaylaştırabilir. Konusunda uzman olan Dr Kul hocamızdan bu konu hakkında bilgiler almak için sizleri http://www.drkul.com/meme-kucultme-ameliyati.html sayfasına bekliyoruz.