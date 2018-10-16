Meme Protezi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Meme ameliyatları kadınlar en fazla tercih ettiği estetik ameliyat türü olarak ön plana çıkıyor. Kimi zaman güzellik kaygıları ile kimi zaman ise sağlık sorunları ile meme ameliyatı tercih yapılıyor. Temel olarak ise meme ameliyatı, meme büyütme ve meme küçültme olarak ikiye ayrılıyor

Meme ameliyatları kadınlar en fazla tercih ettiği estetik ameliyat türü olarak ön plana çıkıyor. Kimi zaman güzellik kaygıları ile kimi zaman ise sağlık sorunları ile meme ameliyatı tercih yapılıyor. Temel olarak ise meme ameliyatı, meme büyütme ve meme küçültme olarak ikiye ayrılıyor.

Meme büyütme ameliyatı daha çok estetik kaygılar ön planda tutularak yapıldığı biliniyor. Çünkü meme boyutu kadınların sosyal yaşamda en fazla etkilendikleri konulardan birisi. Bu nedenle psikolojik olarak daha iyi hissetmek için meme büyütme ameliyatı istemiyle estetik cerrahlara gelen hasta sayısı oldukça fazla.

Meme ameliyatının bir diğer yüzü olan meme küçültme ise daha çok sağlık sorunları nedeniyle tercih ediliyor. Vücuda oranla hacimsel olarak büyük memeye sahip olmak bel fıtığı gibi hayatı olumsuz etkileyen sorunların yaşanmasına neden olabilir. Kadınlarda böylesine bir sağlık sorununu yaşamamak adına estetik cerrah tavsiyesi ile ameliyat oluyorlar.

Meme Protezi Seçimi Nasıl Olur?

Meme ameliyatlarındaki en önemli nokta ise meme protezi oluyor. Meme protezi konusundaki ilk aşama hasta ile estetik cerrah arasında yapılan protez seçimi oluyor. Ameliyat olmak isteyen hastanın yaş, boy, kilo gibi değerleri dikkate alınarak isteklerine uygun bir protez seçimi yapılıyor.

Kaç Şekil Meme Protezi Var?

Meme protezleri şekil olarak iki farklı gruba ayrılıyor. İlk grupta yer alan meme protezine anatomik tip adı verilir. Damla model olarak da bilinen anatomik tip meme protezi genellikle meme dokusunun çok az olduğu hastalar için kullanılır. Ayrıca anatomik tip meme protezi ile memenin dokusu daha iyi taklit edilebiliyor. Doğru tercih ile de estetik ameliyatın dışarıdan anlaşılması mümkün değil.

Bir diğer şekil ise yuvar adı verilen meme protezi. Yuvarlak tip protez temel olarak klasik protez türü olarak bilinir.

Meme Protez Ömrü Kaç Yıl?