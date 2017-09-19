Mermer kemik hastası bebek, her geçen gün eriyor!

İzmir'de mermer kemik hastalığı nedeniyle 3 kilogramın altına düşen 1,5 yaşındaki Evren Yıldırım'ın ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor

Bayraklı ilçesinde yaşayan Nuran (26) ve Murat Yıldırım (35) çiftinin ikinci çocuğu olan 1,5 yaşındaki Evren, hastalığı nedeniyle her geçen gün zayıflıyor.



Anne Nuran Yıldırım yaptığı açıklamada, doğduktan 3 ay sonra oğluna mermer kemik hastalığı teşhisi konulduğunu bildirdi.



Oğlunun 1 yıl kentteki bir üniversite hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Yıldırım, kentteki diğer hastanelerde de gittikleri doktorların "İzmir'de bu hastalığın tedavisinin yapılamayacağını" söylediğini anlattı.



Çocuğuyla ilgilenirken ona zarar gelmemesi için çok hassas davrandığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Çocuğum hastaneden çıktığı zaman 8 kilogram civarındaydı. Bir ay önce tarttık 3 kilogramdı. Şimdi bunun da altında. Çocuğum gün gün zayıflıyor. Bakımı çok zor, ağız yolundan besleyemiyoruz. Kemikleri çok hassas olduğu için yıkayamıyorum, üstünü değiştirirken, altını değiştirirken zorlanıyorum. Çok ağlıyor, ben de acı çekmesine dayanamıyorum. Çocuğumun bu haline çok üzülüyorum. Gerçekten çok zor, Allah kimsenin başına vermesin. Bebeğimin gözümün önünde her gün böyle eriyip gitmesine dayanamıyorum."



Baba Murat Yıldırım ise ailesini geçindirmek için inşaatta çalıştığını, çocuğunun durumun ağırlaşması nedeniyle 3 haftadır işe gidemediğini ifade etti.



Çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına almak istediklerini kaydeden baba Yıldırım, çocuğunun sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istedi.