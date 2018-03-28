Mhrs Randevu Alma İşlemleri

Devlet hastanelerinden randevu alma işleminin artık online olarak ya da arayarak gerçekleştirildiği biliniyor. Uzun zamandır hayatta olan bu uygulamayı hemen herkes kullanmaya başlamış bulunuyor

Devlet hastanelerinden randevu alma işleminin artık online olarak ya da arayarak gerçekleştirildiği biliniyor. Uzun zamandır hayatta olan bu uygulamayı hemen herkes kullanmaya başlamış bulunuyor. Fakat hastane randevusu daha önce almamış olan ve yeni alacak olan da birçok insan bulunuyor. Hastane randevusunun nasıl alınacağı, nereden alınacağı gibi pek çok soru ile karşı karşıya kalınıyor. MHRS sistemi üzerinden alınan randevular ve 182 üzerinden hastanelere kolaylıkla randevu alınabiliyor. Fakat öncelikle oluşturulması gereken bir şifre de gerekiyor. Bunlar hakkında bilinçli olmak ve ona göre hareket etmekte birçok insanın arzu ettiği bir durum oluyor. Randevu saati geçerse ya da randevuyu kaçırırsam ne olur ya da randevuyu alıp iptal etme şansı bulunup bulunmadığı sorularını insanlar sorguluyor.

Randevu Sistemine Giriş

İnternetten girmek isteyenler MHRS ya da 182 yazarak ana sayfaya erişim gerçekleştirebiliyor. Girdikten sonra sağ üst köşede çıkan hekim randevu sistemi içerisinde randevu al kısmına girmek gerekiyor. Buradan Türkiye’nin neresinden olursa olsun bir insan kolaylıkla randevu alma imkanına sahip oluyor. MHRS randevu sisteminin mobil uygulamaları da mevcut olduğundan bu uygulamalar ile bilgisayara gerek kalmadan ve aramaya da gerek duymadan randevu alınabiliyor. Randevu alma bölümüne girdikten sonra T.C Kimlik ve MHRS şifresi ile giriş yapılacak bir yer geliyor. Henüz üye olunmadıysa e- devlet ile giriş yapmak ve üye olmak için seçenekler de bulunuyor. E- devlet ile giriş yapmak isteyenler hızlı bir şekilde giriş işlemlerini gerçekleştirerek randevu alabiliyor. Üye olmak isteyenler için ise tamamlaması gereken aşamalar oluyor.

Randevu Sistemi Üye Olma

MHRS Randevu sistemine üye olmak için öncelikle T.C Kimlik no ve isim soy isim giriliyor. Daha sonra cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, baba adı, anne adı giriliyor. Kimlik bilgileri aşaması bu şekilde tamamlandıktan sonra iletişim bilgileri ve güvenlik bilgileri aşamasını geçiliyor. Bu aşamaların tamamlanması da birkaç soru ile gerçekleşiyor ve şifre oluşturuluyor. Daha sonra ise sürekli bu şifre ile girerek randevu sistemine erişim sağlanıyor.

Randevu Almak İçin Yapılması Gerekenler

Randevu sistemine üye olarak ya da e- devlet ile giriş işlemleri tamamlandıktan sonra randevu alabilecek bir ekran ile karşılaşılıyor. Buradan öncelikle hangi güne randevu alınmak istendiği, hangi il için randevu arandığı seçiliyor. Daha sonra ise ilçe ve hangi klinik olduğu, hangi hastane olduğu seçimleri yapılıyor. Bu aşamalardan sonra muayene yeri ve hekim kısımları geliyor. Hepsinde seçimler yapıldıktan sonra hekimin hangi saatlerde boş olduğu gözüküyor ve hangi saat isteniyorsa o saate randevu alımı yapılıyor. Randevuyu al dedikten sonra bir onay kutusu çıkıyor ve orada da bilgiler kontrol edilip onaylanıyor. Böylelikle randevu alınmış oluyor. Randevu eğer hastaneden alınacaksa aşamalar bu şekilde ilerliyor. Eğer hastane değil de aile hekiminden randevu alınmak isteniyorsa adres bilgilerine göre çıkmış olan aile hekiminden hemen randevu alınabiliyor.

Randevu Sistemi Faydaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu sistem ile birlikte saat kaçta hastaneye gideceğini bilen ve öncesinden hazırlığını yapan insanlar daha az bekliyor. Her ne kadar saatler arasında kaymalar meydana geldiğinde beklenme durumu olsa da genel anlamda daha rahat olunuyor. Artık hastanelerin randevusuz hiçbir şekilde hasta kabul etmiyor oluşu da zaten randevu sistemini kullanmayı zorunlu kılıyor. Böylelikle kolay bir şekilde internet üzerinden ya da telefon ile randevu alınarak saatinde orda olmak gerekiyor. Randevu saatini geçirmemeye de özen göstermek gerekiyor. Bunun yanı sıra randevuyu hastaneye gitmeden en az bir gün önce almak gerekiyor. Aynı güne randevu verilmiyor.

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