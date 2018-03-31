Mide gribi, sindirim sistemini etkiliyor

Mide gribi normal gripten farklı olarak solunum yolları değil sindirim sistemi üzerinde etkili oluyor. Mide gribine yakalanan kişiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları ve ateşin yükselmesi gibi semptomlar gösteriyorlar. Virüs soğuk havalar, kapalı ve kalabalık yerlerde bulunma gibi nedenlerle vücuda yerleşebiliyor

Mide gribi adını son zamanlarda daha sık duyduğumuz hastalıklardan biri. Aslında normal gripten farklı olarak solunum yolları değil sindirim sistemi üzerinde etki ediyor. Mide gribine yakalanan kişiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları ve ateşin yükselmesi gibi semptomlar gösteriyorlar. Mide gribine neden olan virüs soğuk havalar, kapalı ve kalabalık yerlerde bulunma gibi nedenlerle vücudunuza yerleşebiliyor.

"Norwalk-like virüs" adıyla tanınan virüs grubunun üyesi olan Norovirüs bu hastalığa neden oluyor. Söz konusu virüs insan vücuduna girdikten sonra sindirim sistemine yerleşerek mide ve bağırsaklarda enfeksiyona neden oluyor. Bu da bu sistem üzerinde sıkıntı yaratarak kusma, ishal, bulantı gibi problemlerin yaşanmasına neden oluyor.



Herkes bu hastalığa yakalanabilir



Norovirüsler yaş grubu fark etmeden herkesi etkileyebilir. Vücuda yerleştikten sonra ömür boyunca çeşitli zamanlarda hastalığı alevleyebilir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu virüse yakalanma riski daha yüksektir. Bazı kişilerde genetik yatkınlıktan dolayı virüs çok daha ciddi sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.

Norovirüs sindirim sistemine yerleştiğinde midede ve bağırsaklarda enfeksiyona neden olur. Bu enfeksiyon ise kendini, kusma, kramplı ishal, bulantı, kas ağrısı ve ateş olarak gösterir. Hastalığın belirtileri virüsün bedene girmesinden 24-48 saat içinde kendini belli eder. Genelde 1-2 gün şiddetli bir şekilde sıkıntıya neden olur. Tüm griplerde olduğu gibi bol sıvı almak ve sağlıklı beslenmek hastalığın gerilemesi için çok önemlidir.



Bulaşıcı bir hastalıktır



Mide gribi tüm grip türleri gibi bulaşıcıdır. Özellikle enfeksiyonlu hastanın dışkısında ya da kusmuğunda bol virüs vardır. Diğer insanlar norovirüsün bulunduğu yerlere dokunup ellerini ağızlarına götürmesiyle bu hastalığa kolayca yakalanırlar. Bu nedenle özellikle ellerin sık sık yıkanması çok önemlidir. Ayrıca hastalık genelde kış aylarında görülür ve bu dönemde salgınlara rastlanabilir. Bu sebeple kış aylarına dikkat etmek önemlidir.

Mide gribi özellikle kapalı alanlarda hızlı bir salgın yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca salata ve meyve gibi iyi yıkanması zor olan yiyeceklerin dışarıda tüketilmesi hastalığın bulaşmasına neden olabilir.