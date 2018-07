Mikro Görünmez Kaynak Nedir?

Uzun saçlara sahip olmak neredeyse her kadının hayalleri arasında yer alıyor. Ancak çok sayıda kadın saçlarının yavaş uzamasından ve sürekli uçları kırıldığı için kestirmek zorunda kalmaktan şikayetçi! İşte bu durumda devreye mikro görünmez kaynak işlemi giriyor.

Uzun saçlara sahip olmak neredeyse her kadının hayalleri arasında yer alıyor. Ancak çok sayıda kadın saçlarının yavaş uzamasından ve sürekli uçları kırıldığı için kestirmek zorunda kalmaktan şikayetçi! İşte bu durumda devreye mikro görünmez kaynak işlemi giriyor. Artık kaynak saç uygulamaları çok daha gelişmiş tekniklere uygulanabildiğinden daha konforlu bir kullanım imkanı da sunabiliyor.

En yeni saç kaynak yöntemlerinden biri olan mikro görünmez kaynak ise diğer yöntemler ile kıyaslandığında daha kullanışlı olması ile ön plana çıkıyor. Bu yöntemde kaynak saçların doğa saçlara eklenmesi için şeffaf yapıda olan kapsül granüller kullanılıyor. Bu granüller ısı ile eritiliyor ve kaynak saçların doğal saçlara tutturulmasını sağlıyor.

Mikro Görünmez Kaynak Avantajları Neler?

Aynı zamanda bu kaynak yönteminde çok daha ince saç tutamlarına kaynak saçlar ekleniyor. Peki, bu yöntemin son yıllarda kaynak saç uygulamalarında en çok tercih edilen yöntem olmasının nedeni ne? Öncelikle pek çok açıdan çeşitli avantajlar sunduğunu belirtmek gerekiyor. Bu avantajların başında ise dışarıdan kaynak saçların belli olmaması geliyor.

Kaynak işleminde şeffaf malzemenin kullanılması dışarıdan kaynak noktalarının görünmesini önlüyor. Dolayısıyla bu yöntem ile kaynak saç yaptıranların saçlarını her daim açık olarak kullanmak zorunda kalmasının da önüne geçiliyor. Saçlara topuzdan at kuyruğuna kadar istenen her türlü model verilebiliyor. Çünkü kaynak noktalarının görünmesi endişesinden gayet rahat bir şekilde kurtulmak mümkün oluyor.



Mikro Görünmez Kaynak Kullanım Süresi Nedir?

Bu yöntemin sunduğu avantajlardan bir diğeri de uzun kullanım süresidir. Diğer kaynak saç yöntemleri maksimum 1 ila 2 yıla kadar uzayabilen bir kullanım süresi sunarken bu yöntem sayesinde yapılan uygulama 6 yıl kullanım ömrü tanıyor. Bu süre de kadınların doğal yolla uzun saçlara kavuşmaları için gayet yeterli bir süre olarak karşımıza çıkıyor.