Minik Öykü için Brezilya'dan umut ışığı

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya Brezilya'dan umutlu haber geldi.

Minik Öykü için Brezilya'dan umut ışığı
29 Aralık 2018 Cumartesi 16:08

Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan minik Öykü için farklı ülkelerde yaygınlaştırılan kampanya kapsamında yapılan taramada Brezilya'daki bir donörün büyük oranda uyumlu olduğu ifade edildi.

Anne Eylem Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da yapılan taramada daha önce donör olmak üzere kan bağışı yapanların verilerinin incelendiğini, Brezilya'da yaşayan bir kişinin büyük oranda uyumlu donör olduğunun belirlendiğini kaydetti. 

Hemen harekete geçtiklerini belirten Yazıcı, "Sosyal Güvenlik Kurumu, oradaki muadil kuruma başvuru yaptı. Şimdi Brezilya'daki merkez, bu bağışçının genetik değerlerini tam anlamıyla çıkartacak. Eğer yüzde 100 uyumluysa ve donör bağışçı olmaktan vazgeçmezse kök hücre alınacak ve bize gönderecekler." dedi. 

İhtimalin bile kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Yazıcı, "Bütün emekleri için tüm Kızılay çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz oradaki sonuç kesinleşinciye kadar mevcut kampanyamızı daha da büyüterek devam ettireceğiz. Çünkü yüzde 100 gerçekleşmiş bir durum yok. Bizim için bir kişi bile çok önemli. Çünkü bir kişiyle benim kızım hayata tutunabilir." değerlendirmesinde bulundu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #lösemi #ilik nakli #Öykü Arin Yazıcı
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