MR çekiminde dünya şampiyonuyuz

Kübra Topal- Türkiye 2016'da 11 milyon MR çekimi ile dünya şampiyonu oldu. Türk Radyoloji Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Balcı, ' Sağlık Bakanlığının verdiği verilere göre kişi başına en çok MR çekimi Türkiye'de yapılmış, bu sayı kişi oranıyla elde edilen sayı' dedi.

Hasta baskısı



Çekim sayıları nasıl azaltılır?

Türkiye'nin çok fazla MR cihazına sahip olmadığı halde kişi başına en fazla tetkik yapılan ülke olduğunu belirten Balcı, 'Öncelikle bunun belli nedenleri var. MR çekimini klinik hekimler istiyor ve biz de tetkiki gerçekleştiriyoruz. Burda endikasyon dediğimiz isteme gerekçelerinin kuralına uygun istek yapılmaması, ayrıca bunu çözmek içinde radyoloji uzamanlarıyla karşılıklı görüşerek tetkik istemi konusunda karar verilmiş olsa sayı bu kadar fazla olmaz' dedi.MR çekimlerinin yarıdan fazlasının özel sektörde yapıldığını ve özel sektörlerin bir kısmının SGK anlaşmalı kurumlarda bir kısmının da tamamen kişinin kendi ödemesiyle ilgili olduğunu dile getiren Ali Balcı, 'Özellikle SGK anlaşmalı tetkik fiyatları oldukça düşük. Ortalama fiyatları dolar bazında konuşacak olursak 20-30 dolar civarında. Bunun yurtdışında karşılığı ise 300-500 dolar aralığında değişiyor. Bu ucuz tetkik fiyatları cihazı satın alan şirketlerin cihazın kendi fiyatını amorte etmesi için çok fazla tetkik yapma gereksinimi ortaya çıkıyor.Hastalarında zaman zaman hekimler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Ali Balcı, 'Hastalar bir MR çekilemedik, bir de MR'da bakılsa, ben daha iyi hizmet istiyorum demesi ve hekimin de bunun karşısında hastayı MR'a yönlendirerek onları psikolojik olarak tatmin etme isteğinden kaynaklı olması, tetkik sayılarındaki artışa bir sebep olabilir' dedi.MR çekimlerinin farklı kurumlarda görünmediğini ve tekrar tekrar çekim yapıldığını söyleyen Balcı, 'Çekimleri azaltmak için 'Ulusal görüntüleme arşivi' gibi bir sistem kurulabilir. Çekilen görüntüler bir arşivde yani hekimlerin belli bir şifre karşılığında ulaşabileceği bir merkez, ulusal bir arşivde toplanırsa herhangi bir hastanede çekilmiş görüntüleri görebilir' dedi.Ali Balcı, 'Çekim fiyatları biraz makul seviyeye getirilebilir. Ve çok sayıdaki çekim kaliteden ödün verilmesine sebep olur. Bu çekimler belli bir standartta yapılabilir. Çekimi yapacak olan merkezler ve orda çalışan hekimler Türk Radyoloji Derneği'nin çekim standartlarını dikkate alarak çekimlerini gerçekleştirirlerse, işte o zaman çekim kalitesi yükselir. Bu sefer de çok fazla çekim yapamazlar' şeklinde ifade etti.