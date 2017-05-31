MS, kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cavit Boz, Multipl Skleroz'un (MS) kadınlarda 2 kat daha sık görüldüğünü belirterek, "Yani MS'lilerin yüzde 70 kadarı kadındır. Otoimmün kökenli pek çok başka hastalık da kadınlarda daha sıktır. Kadınların hormonal denge açısından farklı özellikler taşıması gibi bazı faktörler bu farklılıktan sorumlu olabilmektedir." dedi

Dünya MS Günü dolasıyla açıklamalarda bulunan Boz, merkezi sinir sisteminin bir hastalığı olarak tanımlanan MS'nin duyusal, görme, yürüme, konuşma ve denge gibi merkezi sinir sistemi işlevlerinde bazı bozulmalara neden olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Boz, "MS kadınlarda 2 kat daha sık görülüyor. Yani MS'lilerin yüzde 70 kadarı kadındır. Otoimmün kökenli pek çok başka hastalık da kadınlarda daha sıktır. Kadınların hormonal denge açısından farklı özellikler taşıması gibi bazı faktörler bu farklılıktan sorumlu olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Boz, dünyanın farklı bölgelerinde MS görülme sıklığı değişse de hastalığın başlangıç yaşının tüm dünyada benzer olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

MS'in başlangıcı çoğu hastada 20 ile 40 yaşlar arasındadır; yani hastalık gençlerin hastalığıdır. Daha erken ve geç yaşlarda da hastalığın başlaması olasıdır. Hastaların yüzde 10 kadarı çocukluk çağında ilk belirtilerini yaşar. Ancak, başlangıcın 15 yaşından küçüklerde ve 60 yaşından büyüklerde olması oldukça nadirdir. Hastalığın nedenine gelecek olursak, nedeni stres değildir. Ancak MS hastalarının şunu bilmesi önemlidir; stresin hastalığı kötüleştirdiğini söyletebilecek kesin kanıtlar olmamakla birlikte stres ve MS ilişkisi konusunda pek çok çalışma ve uzman görüşü vardır. Bu nedenle stresle başa çıkmak ve bunu iyi yönetmek son derece önemlidir.



'D vitamini seviyesi düşük olanlarda ataklar daha sık görülebiliyor'

'MS artık iyi kontrol altına alınabilen bir hastalık'

Son zamanlardaki araştırmaların, güneşli zamanın az olduğu Norveç, Danimarka gibi ülkelerde normal topluma göre, MS hastalarının daha fazla ilkbaharda özellikle de mayıs ayında doğduğunu gösterdiğini aktaran Boz, güneşin az olduğu ülkelerde, annenin hamileliği sırasında güneşten tam faydalanamamasının ve düşük D vitamini düzeyinin hastalık riskini arttırdığını anlattı.Boz, özellikle son yıllarda D vitamini ile MS riski arasındaki ilişkiyi gösteren kanıtların arttığını dile getirerek, "D vitamini seviyesi düşük olanlarda MS atakları daha sık görülebilmektedir. Bu nedenle doğal D vitamini kaynağı olan gün ışığında zaman geçirilmesini öneriyoruz." diye konuştu.Prof. Dr. Boz, hastalığın başlangıcında ve gidişi sırasında çok farklı belirtiler ortaya çıkabildiğine değinerek, şöyle devam etti:Aşağıdaki belirtilerin hepsi tüm MS hastalarında görülmez, sadece birkaçı görülebilir. MS belirtilerinin atak olması için en az 24 saat devam etmesi gerekmektedir. MS ile ilişkili nörolojik belirtiler 50'den fazladır. Öte yandan, hastalar egzersiz yapmalıdır ancak bu aşırı olmamalıdır. Egzersiz sırasında vücuttaki ısınma, bulanık görme, yorgunluk ve kuvvetsizlik gibi bazı belirtilerde geçici kötüleşme yapabilir. Belirtilerdeki bu kötüleşmeler, MS'in kendisinin kötüleştiği anlamı taşımaz. Dengeli egzersiz en uygunudur. Egzersiz sırasında MS hastalarında çabuk yorulma olabilmektedir ancak yapılmaz ise kaslarda güçsüzlük ve sertlikte artış olabilir.Prof. Dr. Cavit Boz, pek çok kişinin MS'i tedavi edilemeyen, sakatlık yapıcı bir sorun olarak gördüğünü anlatarak, "Artık MS iyi kontrol altına alınabilen bir hastalık haline geldi. Hastalığı eskiden başlayan ve erken tedavi edilmeyen hastaların bir kısmı koltuk değneğine, tekerlekli sandalyeye, hatta yatağa bağımlı durumdadır. MS, sakatlığa neden olduktan sonra sakatlığı geri getirmek günümüzde mümkün olmamaktadır. Ancak yeni MS'liler için gelecek daha parlaktır, erken ve uygun tedaviyle artık MS hastalarının çoğu hayatlarını önemli kısıtlama olmadan devam ettirebileceklerdir." ifadelerini kullandı.MS hastalarında diyet konusunun hak ettiğinden fazla abartıldığını ifade eden Boz, hastalar için en iyi diyetin, normal sağlıklı bireyler için doğru olan beslenme şekli olduğunu söyledi.