Mutlu değil misiniz? Bir de bu besinlerle mutlu olmayı deneyin!

Şehir hayatının yoğunluğu, iş stresi, kişisel sorumluluklar gibi pek çok etken gün içinde kendimizi mutsuz hissetmemize yol açabiliyor. Böyle anlarda birçok kişi kendini yeniden iyi hissetmek için bir şeyler atıştırıyor. Çünkü bazı besinler içerdikleri serotonin gibi maddeler nedeniyle mutluluğun kapılarını aralayabiliyor.
Mutluluk veren besinler sayesinde stresi azaltırken, kilo almamak için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, mutluluk veren besinler hakkında bilgi verdi.
Doğru miktarlar sizi daha çok mutlu eder
Çoğu insan mutsuz ya da stresli olduğunda daha çok yemek yeme eğilimindedir. Özellikle stres altındayken çiğneme refleksiyle daha çabuk stres atmak için sert yiyecekler tercih edilmekte ya da daha fazla tatlı tüketilmektedir. Bunlar haricinde fast food ve yağlı yiyecekler de kolay yoldan doygunluk sağladıkları için kişilere geçici bir mutluluk sağlayabilmektedir. Serotonin içeren yiyecekler enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinlerdir ve kalorileri yüksektir. Örneğin kuruyemişler, enerji verdikleri için beraberinde mutluluk da getirmektedir. Bunların fazla tüketimi enerji ve mutluluk artışının yanı sıra kilo artışına da neden olabilmektedir. Bu yiyeceklerin geçici mutluluğa sebep olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Geçici mutluluğun artan kilolarla birlikte kalıcı bir mutsuzluğa dönüşmemesi için bu gıdaların sınırlı olarak tüketilmesi büyük önem taşımaktadır. Her sıkıldığında ya da strese girdiğinde bu gıdalardan tüketmemek ofis çekmecelerinde, evdeki dolaplarda bu gıdalardan fazla miktarlarda bulundurmamak gerekmektedir.
Öğün atlamak mutsuzluk sebebi olabilir
Gün içinde şekerin düşmesi de beraberinde mutsuzluğu getirebilmektedir. Yoğun çalışma temposu nedeniyle öğün atlayan kişiler şekerleri düştüğü için daha mutsuz olabilmektedir. Uzun süre yemek yemeyen şekeri düşen kişiler şekeri hızla yükseltecek, paketli gıdalara yönelmektedir. Bu nedenle kişinin hangi durumlarda yüksek kalorili atıştırmalıklara yöneldiğini fark etmesi önem taşımaktadır. Böyle anlarda doğru miktarda tüketildiğinde kişiye kendine daha iyi hissettirecek sağlıklı gıdalar tercih edilmelidir.
Mutluluk veren besinler
1) BİTTER ÇİKOLATA: Tatlı istediğini diğer çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük bir ya da iki kare bitter çikolata tüketmenin sakıncası yoktur.
2) MUZ: Serotonin içeriği yüksek olan bir meyvedir. Ara öğün olarak günde 1 tane tüketilebilir.
3) CEVİZ: Fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler de seratonin açısından zengin olsalar da ceviz bu konudaki en etkin kuruyemiştir. Günde 2-3 ceviz tüketmek kişinin steresinin azalmasına ve kendini daha mutlu hissetmesine yardımcı olabilir.
4) AY ÇEKİRDEĞİ: Hem çiğneme refleksini harekete geçirmesi hem de yüksek serotonin oranıyla stresi azaltan önemli bir yiyecektir.
5) KURU İNCİR: Serotonin içeren kuru meyvelerin başında kuru incir gelmektedir. Ara öğünler tercih edilen kuru incir kan şekerini düzenleyerek kaygı seviyesini azaltır.
6) BEZELYE: Ana öğünlerden birinde bezelye tüketmek kişinin kendini daha iyi hissetmesini yardımcı olmaktadır. Bezelye serotonin seviyesini yükseltmek için önemli bir kaynaktır.
7) PEYNİR: Kahvaltıda peynir tüketerek güne serotonin içeren bir öğünle başlamak ve gün boyu daha enerjik ve mutlu olmaya fayda sağlar. Miktarı kilo artışına neden olabilecek kadar çok olmamalıdır.
8) TAHIL SALATALARI: Nohut, buğday, fasulye, kinoa gibi tahıl içeren salataların öğünlerin birinde tüketilmesi stresle baş etmede kolaylık sağlayabilmektedir.