Mutluluk Çubuğu Nedir? - Mutluluk Çubuğu Kaç Çeşittir?

Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır?
Mutluluk çubuğu çeşidi hastalıklara bağlı olarak damar dolaşımı sekte eden, penisin olduğu alanda kan dolaşımı zayıf olan ya da kan dolaşımı olmayan ve cinsel ilişki esnasında sertleşme sorunu yaşayan erkeklere mutluluk çubuğu nedir takılmaktadır. Bu ameliyatta çoğu hastalar bilinçsiz davranmakta ve cinse ilişki isteğini artırmak için bu ameliyatı istemektedirler. Ancak mutluluk çubuğunun ereksiyon artırıcı bir özelliği yoktur. Sadece sertleşme sorunu olanları bu sorununu gidermektedir. Mutluluk çubuğu 70 yaş üzeri erkeklerde bu ameliyat bir takım sorunlara yol açtığından dolayı 70 yaş üzerindekilere pek tavsiye edilmemektedir. Mutluluk çubuğu nasıl çalışır? Sorusunun cevabı ile ilgili olarak da çeşitlerine göre farklılık gösterir.
Mutluluk Çubuğu Kaç Çeşittir?
Tek parçalı yanı bükülebilir, iki parçalı ve üç parçalı şişirebilir olmak üzere 3 çeşit mutluluk çubuğu nedir çeşidi vardır. Tek parçalı mutluluk çubuğu diğer çeşitlerine göre biraz daha ucuzdur. Tek parçalı mutluluk çubuğu nedir çeşidinde penis her zaman serttir ve cinsel ilişkiye gireceğinde kişi penisini öne doğru yönelterek ilişkiye girer. İlişki sonrasında ise öne aşağı ya da sağa sola doğru büker. Ancak bireyler giyinme esnasında bir takım sıkıntılar yaşarlar. İki parçalı ve şişirilebilir mutluluk çubuğu ise tek parçalı mutluluk çubuğu nedir çeşidine göre biraz daha pahalıdır. Birey bu protezi ilişkiye girmeden önce şişirir ve ilişki sonrasında protezi önceki halini alır. Hangi çeşit mutluluk çubuğu tercih edilmeli, diye sorulursa eğer, gelişmiş ülkelerde çiftler en çok üç parçalı mutluluk çubuğu tercih ettiklerini vurgulamak gerekir. Üç parçalı mutluluk çubuğunda cinsel ilişki memnuniyetleri yaklaşık %90’nın üzerine çıkmıştır.
Mutluluk Çubuğunun Cinsel Hazza Etkisi Nedir?
Penil protezler yani mutluluk çubuğu nedir kesinlikle cinsel isteksizlik yapmaz, cinsel isteğini de hiçbir şekilde etkilemez. Hatta penisi sertleştiğini göre erkekler psikolojik olarak rahatlamakta ve cinsel ilişki isteği de artmaktadır. Detaylı bilgi için http://www.mutlulukcubugu.com/mutluluk-cubugu-nedir linki ziyaret edilmelidir.