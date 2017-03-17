Nar çekirdeği ile genç kalın!

Nar çekirdekleri vücudu virüslere karşı koruyor, cildin yaşlanmasını yavaşlatıyor, stres ve uykusuzluğa iyi geliyor, kolesterolü dengeliyor.

Nar lezzeti kadar faydalarıyla da tercih ediliyor. Peki nar nelere iyi geliyor?Nar çekirdekleri polifenol bileşik olarak zenginler. İçinde bolca antosiyanin ve tanen bulunuyor. Bu nedenle güçlü antioksidan özelliği gösteriyor, vücuttaki zararlı maddelerin daha hızlı şekilde atılmasına yardımcı oluyor.Nar çekirdekleri antiviral özellikleri ile, vücudu virüslerden koruyor, virüslerin neden olduğu uçuk, grip gibi birçok hastalığın oluşumunu engelliyor. Oluşmuş hastalıkların iyileşme sürecini de hızlandırıyor.Hasar gören hücrelerin onarılmasında ve yenilenmesinde olumlu etkiler göstererek özellikle cilt üzerinde yaşlanma karşıtı etki yaratıyor. Yüksek oranda polifenol bileşik içerdiğinden anti-aging etkisi gösteren nar çekirdeği yağı da, cildin daha genç kalmasına destek oluyor.Nar çekirdeğinin içindeki linoleik asit, kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlayarak kötü kolesterolün olumsuz sonuçlarından vücudu koruyor.Kan basıncının artmasına neden olan enzimlerin salgılanmasını en aza indirerek tansiyonun normal seviyelerde seyretmesini sağlıyor. Özellikle hipertansiyon sorununa çare oluyor.Kötü kolesterolün ve hipertansiyonun olumsuz etkilerini bertaraf eden nar çekirdekleri bu sayede damarlarda meydana gelebilecek sertleşme gibi durumların da önüne geçmiş oluyor. Böylece kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski azalıyor.Nar çekirdeğinin antioksidan özelliği stres ve uykusuzluk gibi sorunlar olduğunda da tüm gücünü devreye sokuyor ve vücudu zararlı maddelerden arındırarak stresten uzak, rahat bir uyku sunuyor.Nar çekirdeği doğal ya da bitkisel östrojen içeriyor. Bu sayede kadınların özellikle menopoz dönemlerinde yaşadıkları fiziksel ve ruhsal zorlayıcı süreçlerin daha rahat geçmesini sağlıyor.