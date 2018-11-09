Nargile severlere kötü haber!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, 'nargile' ve 'elektronik sigara'nın sigaradan daha masum gibi gösterilip tüketiminin artırıldığını söyledi. Bir nargile seansında içilen tütünün 100 sigaraya bedel olduğunu belirten Uzm. Dr. Çağlayan, "Isıtılan tütün ürünleri dediğimiz e-sigara da nargile de zararlıdır, bağımlılık yapar, yeniden tütün kullanımını normalleştirir. Hava yollarının bozulmasına ve kalıcı bronşit hastalığının oluşmasına sebep olurlar" dedi

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, son zamanlarda uzman olarak en çok e-sigara ve nargile ile ilgili sorularla karşılaştığını söyledi. Tütünün yanmasa dahi doğal haliyle de kanser yapıcı birçok madde içerdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Çağlayan, "Nikotin, dünyada bilinen en kuvvetli bağımlılık maddesi ve en kuvvetli zehirdir. Kokain ve alkol bağımlılığından daha güçlüdür. Sigara ile az miktarda nikotin alınıyor, ama nikotin sıvı olarak içilirse ölüme neden olabilir. Nikotin bağımlılığı insan beyninin henüz gelişmeye devam ettiği 18-21 yaşlarda beynin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerinin değişmesine sebep olur. Bu yaşlarda edinilen bağımlılık, ömür boyu devam eder. Türkiye'de özellikle üniversite gençliğinin yarısı nargile kullanıyor. Ülkemizde nargile içimi tütün ürünleri yasalarını delmenin bir yöntemi haline getirilmiştir. 'Geleneksel tütün ürünü' ya da 'meyve içiyoruz' diye daha az zararlı gösterilerek gençlerin beyinlerine ömür boyu sürecek bağımlılık sokuluyor. Bilinmesi gereken şudur ki; bir nargile seansında içilen tütün miktarı 100 sigaraya eşittir" dedi.



Uzm. Dr. Çağlayan, dünyada yılda yaklaşık 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini, bu sayının 1 milyon kadarını, sigara içmedikleri halde başkasının içtiği sigaranın dumanına maruz kalanların oluşturduğunu kaydetti. Uzm. Dr. Çağlayan, sözlerini ve uyarılarını şöyle sürdürdü:



"21'inci yüzyılda yaklaşık 1 milyar kişi, tütün ürünlerinden dolayı gerekli önlemler alınmaz ise hayatını kaybedecektir. Endüstri, sigaranın kanser yaptığının ispat edildiği 1950'lı yılların başından bu yana satışlarına arttırarak devam etmektedir. Sigaradan ölen her kişi, endüstrinin kasasına en az 10 bin dolar bırakmaktadır. Tütün şirketleri bugüne kadar önce filtrenin sigaranın toksinlerini süzdüğünü, sonra light sigaraların daha az katran ve nikotin içerdiğini, mentollü sigaraların daha hafif olduğunu iddia etmişlerdir. Eldeki tüm kanıtlar, bu iddiaların bilerek aldatma olduğunu bizlere göstermiştir. 2020 yılı sonrası ısıtılmış tütün ürünleri pazarı 35 milyar Amerikan dolarına ulaşacak ve 35 ülkede pazarlanacaktır. Türkiye bu ülkeler arasındadır. Maalesef ısıtılan tütün ürünleri sadece sigara içenlere değil, başta gençler olmak üzere sigara içmeyen ve başlamamış tüm topluma pazarlanmaktadır. Sonuç olarak bu ürünler arasında az veya çok zararlı tanımı yapmak bilimsel değildir. Nikotinin güvenilir dozu yoktur. Her dozda ölümcül olan ve bağışıklık yapan bir maddedir."