Neden spor salonu?

Sporun sağlığımız ve zinde bir vücut için ne kadar önemli olduğunu bilmeyenimiz yoktur herhalde

Birçok hastalığa faydasının bilindiği spor çalışmaları ile hem sağlıklı bir vücut sistemini yakalayabilmekteyiz, hem de fiziksel olarak sıkı ve fit bir vücuda sahip olmaktayız. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte daha sıkı ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için, birçok kişi açısından, spora başlamanın zamanı gelmiştir demektir. Özellikle kışın alınan kilolardan kurtulmak amacı ile heyecanla başlanan, evde spor çalışmaları, ilk birkaç günden sonra plansız ve bilinçsizce çalışmalardan dolayı hüsran ile sonuçlanarak bırakılmış, spor yapma, sıkı bir vücuda sahip olma isteği hayal olarak kalmıştır. Ya da, yanlış spor hareketleri ile kilo verilememiş, yanlış hareketler sonucu sakatlanılınmıştır. İşte bu noktada, bilinçli bir şekilde spor yapmak ve zayıflamak için yapılması gereken en önemli şeyin, doğru spor salonunu tercih etmek olduğu, hali hazırda spor salonlarını tercih ederek sporu yaşam tarzı haline getirenlerin ilk önerilerinden bir tanesidir. Nedeni ise, en başta, spor salonlarında uzman eğitmenler ile çalışılmasıdır. Ayrıca, uzman eğitmenlerin hazırlayacakları, kişinin yaşı, cinsiyeti ve kilosu ile doğru orantılı egzersiz programlarının uygulanmasıdır.

Sakarya spor salonlarını tercih edenler, spor yaparak, başta iskelet ve kas sistemimizden kaynaklı baş, boyun omuz, sırt ağrılarına, şeker, tansiyon, kalp hastalıkları, yüksek kolestrol, romatizmal ağrılar, obezite gibi rahatsızlıklara savaş açarlar. Salonumuzda, ilk görüşmede alınan vücut analiz raporu ile yağ kas oranı ölçülerek, beslenmenizin ve vücut yapınızın analizi yapılmaktadır. Burada önemli olan hangi sporu, ne aralıklar ile yapacağımızı belirlemektir. Bunu da uzman eğitmenler ve son teknolojik aletler ile yapmak mümkündür. Bu manada Sakarya spor salonu tam da bir spor salonundan beklenen konsepti ile Sakarya ilinde hizmet veren bir spor salonudur. Uzman eğitmenlerin yer aldığı, kişiye özel spor programlarının kullanıldığı, Sakarya spor salonunda, istenilen bir vücut hayal olmaktan çıkmaktadır. Hem bayanlara özel, hem de erkeklere özel bölümü ile spor salonumuzda, bodybuilding, fitness, cardio, pilates, zumba, bosu crossfit ve hamile pilatesi yapılmaktadır. Ayrıca, solaryum ve sauna odaları spor sonrası dinlenmek ve ter atmak için idealdir. Sizlerde, bölgemizde spor salonu tercihinde, Sakarya spor salonlarını tercih ederek, sağlıklı, zinde ve fit bir vücuda sahip olmak için hayalinizden öteye gidebilirsiniz.







