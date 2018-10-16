Negatif düşünce menopoz dönemini zorlaştırıyor

Kadınlar için yaşamın önemli bir evresi olan menopoz dönemindeki ruh hali çok önemli. Hormonal değişimlere bağlı olarak vücutta meydana gelen terleme, ateş basması, uyku düzenindeki değişiklikler kadının yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Kadının hayata bakış açısının bu dönemi sorunsuz geçirmede önemli olduğunu belirten uzmanlara göre, psikolojik iyi oluş için aile desteği şart

Uluslararası Menopoz Topluluğu ve Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyadaki kadınların menopoz ve menopoz ile ilgili sağlık sorunları açısından bilinçlendirilmesi amacıyla 18 Ekim'i Dünya Menopoz Günü olarak kabul ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, menopoz döneminin bir kadının yaşamında normal ve fizyolojik bir evre olduğunu söyledi.

Hormonal değişimlerle bazı belirtiler ortaya çıkıyor

Genelde menopozun kadınlar için bir problem olarak algılandığını ancak menopozun bir hastalık olmadığını vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, bu dönemde hormonlara bağlı olarak fiziksel ve ruhsal bazı belirtilerin ortaya çıktığını söyledi. Demirsoy, şu bilgileri verdi:

“Menopoz, kadının yaşamında normal, fizyolojik bir evredir. Yumurtalıkların doğal ömrünü tamamlamasıyla giderek daha az östrojen hormonu salgılaması sonucunda üreme görevini yapamaz hale gelmesidir. Bu dönemde hormonal değişikliklere bağlı olarak fiziksel ve ruhsal bazı belirtiler ortaya çıkar. Temel belirti, adet görmede düzensizlikler ve nihayetinde adetin sona ermesidir. Bunun yanı sıra kişiden kişiye farklı boyutlarda ateş basması, terleme, uyku düzeninde bozulmalar, duygu durumunda da gerginlik, sinirlilik, tahammülsüzlük, enerji azlığı, zayıflık, yorgunluk, hüzün, depresif ruh hali gibi değişkenlikler ortaya çıkabilir. Bu fizyolojik ve psikolojik değişikliklere bazı kadınlar daha kolay adapte olurken bazı kişilerde sıkıntı oluşturabilir.”



Hayata pozitif bakmak önemli

Kişinin menopoz dönemini nasıl geçireceğinin genel olarak hayata bakışıyla ve bu dönemi, yaşadığı belirtileri nasıl yorumladığı ve anlamlandırdığıyla ilgili olduğunu vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, “Negatif yorumlar doğal fizyolojik değişimlerin getirdiği sıkıntıları büyütür, ağırlaştırır. Menopoza bir kayıp, kadınlığın yitirilmesi gibi olumsuz anlamlar yüklendiğinde yaşanan değersizlik, işe yaramazlık duyguları kişiyi depresyona kadar sürükleyebilmektedir. Hayata daha pozitif bakan ve menopoz öncesi dönemde kendisi ile barışık olup aktif bir yaşamı süren kişiler bu dönemde ortaya çıkan değişimlere daha toleranslı olur ve sıkıntısız ya da minimum fiziksel güçlüklerle atlatabilirler” diye konuştu.



Menopozda kadın değersizlik duygusuna kapılabiliyor



İlerleyen yaşla birlikte kadınların yaşadığı fizyolojik kayıpların yanı sıra, kadınların orta yaşlarına denk gelen bu dönemde çocuklarının da büyüyüp artık kendisine gereksinimlerinin kalmaması, ya da iş-meslek sahibi ise emekli olup işlevselliğindeki azalmaya bağlı olarak işe yaramazlık, değersizlik duygularına kapılabilmektedir. Dolayısıyla ihtiyacı olan kendini işe yarar ve değerli hissetmektir. Bu nedenle menopoz öncesinde ve bu sürecini yaşarken kadının bir yaşam amacının ve kişisel uğraşlarının olması; aktif, doyurucu bir sosyal yaşam sürdürmesi önemlidir.



Aile desteği önemli



Menopoz döneminde bazı kadınların hafif gerginlik, sinirlilik ve hüzün gibi duyguları zaman zaman yaşayarak bu süreci atlattıklarını, bazı kadınlarda ise bu dönemin daha ağır seyrederek psikolojik yardım gerektiren bir depresyon tablosu ortaya çıkabildiğini ifade eden Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, “Eğer olumsuz duygu ve düşüncelerle baş etmekte zorlanılıyorsa depresyon boyutuna gelmeden psikolojik destek almakta fayda vardır. Kadının kendini iyi ve değerli hissetmesi için eşinin, çocuklarının ve yakınlarının desteği de önemlidir” uyarısında bulundu.



Birlikte daha çok zaman geçirin

Uzm. Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, kadının ailesine ve yakın çevresine önemli görevler düştüğünü belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

“İlgi, sevgi, kabul, yakınlık görmek sadece kadınlar için değil büyük, küçük, kadın erkek olsun tüm insanlar için önemlidir. Güçlü bağların olduğu yakın ilişkilere ve bir sosyal çevreye sahip olmanın insanın psikolojik iyi oluşu üzerinde oldukça önemli olduğu araştırmalarla kanıtlanmış bir durumdur. Eşin, çocukların ve yakınlarının vereceği destek şudur; birlikte zaman geçirmek, paylaşımlarda bulunmak, ona ihtiyacı olduğunu hissettirmek, kendileri için yardım istemek ve ona yardım vermek, onu dinlemek, duygularını anlamaya çalışmak ve duygularına kabul göstermek gibi iyi hissettirecek yaklaşımları sayabiliriz.”