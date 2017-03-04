Nevvar Salih İşgören'nde tıbbi cihazlar yenilendi

Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Endoskopi Ünitesi'ne alınan son teknoloji endoskopi cihazı ile hastalarına verdiği hizmeti daha yukarılara taşıdı

2016 yılı Mayıs ayında 2 hastaya aynı anda endoskopik işlemin uygulanabileceği modern endoskopi ünitesi oluşturulmasının ardından şimdi ise Endoskopi Ünitesi'ne alınan son teknoloji endoskopi cihazı ile Alsancak Devlet Hastanesi hastalarına verdiği hizmeti daha yukarılara taşıdı. Hastalara uygulanacak tedavi işlemlerinde kullanılan cihazların hayati öneme sahip olduğunu belirten Hastane Yöneticisi/Başhekim Op. Dr. Birol Durukan "Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan sağlıkta dönüşüm programı kapsamında azami koşulları sağlamak amacıyla, 2015 yılından bu yana hastanemizde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla gerek ünitelerin fiziki şartlarının gerekse tedavi işlemlerinde kullanılan cihazların günümüz teknolojilerine uygun olması için çalışıyoruz. Hastanemizin birimlerinde kullanılan tıbbi cihazların neredeyse tamamına yakınını yeniledik. Başta kanser olmak üzere sindirim sisteminin diğer hastalıklarının tanısında önemli bir yere sahip olan gastroskopi ve kolonoskopi işlemlerinin yapıldığı ünitemizde kullanılan cihazlarımız dünyadaki son model örnekleriyle aynı seviyeye gelmiştir. Cihazlarımızın hastanemize kazandırılmasında büyük payı olan Genel Sekreterliğimize teşekkür ediyor hastalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.



