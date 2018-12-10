Obezite Ameliyatı İzmir

Obezite çok önemli ölçüde morbidite ve ölüm riski taşımakta olan, karmaşık genetik ve toplumsal nedenler sebebi ile oluşan günümüzde çok önemli bir hastalıktır

Obezite çok önemli ölçüde morbidite ve ölüm riski taşımakta olan, karmaşık genetik ve toplumsal nedenler sebebi ile oluşan günümüzde çok önemli bir hastalıktır. Özetle söyleyecek olursak obezite insan vücudunda aşırı olarak fazla yağ birikiminin hastalıklara neden olması şeklinde tanımlanır. Obezitede insan yağ hücrelerinde çok fazla miktarda trigliserit depolanır. Bu da kişiye yağ dokusunun fazlalığı ve kiloda artış olarak yansımaktadır.

Obeziteyi etkileyen faktörler nelerdir?

Obeziteyi etkileyen faktörler arasında kişisel, genetik ve kültürel sebepleri sıralayabiliriz. Genetik faktörler bu sebepler arasında %60’lık orana sahiptir olmakla beraber bunun yanında %30 oran ile dış sebepler gelmektedir. Son olarak ta bireysel faktörler % 10’luk bir pay sahibi olmaktadır.

Kişilerin anne ve babası aşırı kilolu olanlarında %80 gibi, anne yada babasından herhangi birisinin aşırı kilolu olanlarda ise yaklaşık %40, anne ve babası kilo olarak normal olanlarda ise %10 olasılıkla obezite gelişebilmektedir. Bu oluşan faktörleri obezite doktoru izmir ilinde çözüme kavuşturabilirsiniz

Obezite hastası olan kişilerde hangi hastalıkların çıkma olasılığı artmaktadır?

Obezite ve Kardiovasküler gibi hastalıklar sırasıyla,

Tip 2 DM (şeker hastalığı),

Hipertansiyon,

Dislipidemi,

Solunum hastalıkları

ve en önemlisi normal popülasyona göre artmış kanser (meme, kolon v.b) riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bunların yanı sıra; mide ve barsak sistemi hastalıkları, safra kesesi ve yolları hastalıklarına da şişman hastalarda çok daha sık rastlanan hastalıklar olabilmektedir.

Obeziteyi olduğumuzu nasıl anlayabiliriz?

Obezite vücudumuzdaki ağırlığın nüfus bazlı yapılan çalışmalarda belirlenmekte olan ideal vücut ağırlığından %20 fazla olması niteliğinde olarak tanımlanabilir. Obezite hastalığı olan hastalarda ise genel olarak normal olması gereken vücut ağırlıklarının %100 üstündedir. Obezite hastalığını anlayabilmek için geliştirilen bazı antropometrik ölçümler veya sistematik hesaplama teknikleri iel yöntemleri mevcuttur.

En önemli olanları ise vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresi ölçümü gelmektedir. Obeziteyi tanımlamada çok sık kullanılan yöntemlerden bir diğeri de ağırlığın boyun karesine ( kg/m2) bölünmesi ile elde edilen vücut kitle indeksi hesaplaması yöntemidir.

İzmir Tüp Mide Ameliyatı

Tıbbi çevrede Sleeve Gastrektomi adı olarak da bilinmekte tüp mide ameliyatlarında, Mide Bandı Uygulaması ile mide hacminin küçültülmesi kapalı yöntemle kilolardan kurtulmak mümkün. (yaklaşık 60-100cc) ve böylece hastanın çok az besinle tokluk hissetmesi amaçlanır. Metabolik Cerrahisi, midenin belirli başlı bir kısımının cerrahi işlemle çıkarılır Obezite Cerrahisi ile geriye tüp şeklinde (yaklaşık olarak bir muz büyüklüğü) bir mide bırakılır. Ayrıca da midedeki açlık hormonu salgılayan bölümü Obezite Cerrahisi uygulayan doctor çıkarıldığı için hastada açlık hissi ortadan kalkar.

İzmir gastrik bypass doktoru teshis ve önerisi ile alınan besinin miktarı kısıtlanır; besinlerin emilimi aynı şekilde devam ettiği için izmir obezite merkezi hastanın dışarıdan vitamin ya da mineral takviyesi almasına gerek yoktur.

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

İşlemin tamamı laparoskopik (kapalı olarak) cerrahi yöntemi ile yapılır. obezite cerrahisi fiyatları izmir Laparoskopik cerrahi tüp mide ameliyatı yada diğerleri çok fazla sayıda küçük kesi yapılarak gerçekleştirilir. Bu kesilerden yerleştirilen portlar el aletlerinin karın bölgesine ulaşması için kullanılır. Bunlardan biri Kapalı yöntemle kilolardan kurtulmak mümkün olabilmekte bir video kameraya bağlanan cerrahi teleskop ve diğer cerrahi aletlerinin girmesi içindir. izmir obezite cerrahisi doktorları cerrah operasyonu yaparken bir video monitörden takip eder. Deneyimli ve terübeli bir laparoskopik cerrah pek çok prosedürü açık ameliyattaki gibi laparoskopik olarak yapar.