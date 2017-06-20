Obezite ameliyatı kadın hastalarda daha kolay

Prof. Dr. Asım Cingi, obezite hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Kadın-erkek obezitesinde bazı ince farklılıklar var. Prof. Dr. Asım Cingi, ameliyattan kilo verme sürecine hatta 'sihirli değnek olarak görülüp kurallara dikkat edilmediğinde' yeniden kilo alma riskine dek, kadın-erkek obezitesinde 6 ince farkı anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Yağ dağılımı

Cerrahi işlem farklılıkları

Cildin sarkması

Görülme sıklığı

Doğum, cinsel fonksiyon

'Bir kereden bir şey olmaz' hatasına düşmeyin

Erkeklerde çoğunlukla yağ dağılımı eşit olmuyor. Bacaklar ve kollar normale yakın olsa da yağlanma çoğunlukla vücudun üst kısmında, bel çevresinde, göbek etrafında oluyor. Kadınlarda ise yağlanma göbek bölgesi ve altında, kalçalar, bacaklar, basen bölgesinde ya da daha homojen şekilde oluyor.Kadınlarda genellikle ameliyatlar teknik olarak daha kolay oluyor. Erkeklerin yağlanması, ağırlıkla göbek bölgesi ve üzerinde olduğu için ameliyat edilecek alan da bu yağlardan çok etkileniyor ve bazen ameliyatın teknik olarak zorlu geçmesine neden oluyor. Kadınlarda ise yağ dağılımı daha homojen olduğu, ya da göbek altı bölümleri ağırlıklı etkilediği için ameliyat alanının görüntüsü ve çalışma alanı daha geniş imkan sağlıyor ve ameliyatlar teknik olarak biraz daha kolay oluyor.Obezite ameliyatı olduktan sonra düzenli kontrollere gitmek şart. Bunun için beslenme uzmanı, endokrinolog, psikolog, cerrah tümünün bir arada olacağı kapsamlı bir merkez ideali. Çünkü eksilen mineraller, vitaminler, kalsiyum ve demir yerine konulmazsa çok ciddi sorunlara yol açıyor. Kadınlarda kemik erimesi ve ciltte sarkma sorunları çok daha fazla ortaya çıkıyor. Özellikle göbek çevresinde, kollar ve bacaklarda, meme bölgesinde oluşan cilt sarkmalarının ikinci yıldan sonra estetik cerrahiyle düzeltilmesi gerekebiliyor.Gerek dünyada gerekse ülkemizde görülme sıklığı hızla yaygınlaşan obezite, vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması anlamına geliyor. 35-40 arası olup ona eşlik eden diyabet, hipertansiyon gibi bir hastalık varsa ya da vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde ise ve beslenme ve spor desteğine rağmen düzelme sağlanamıyorsa obezite ve metabolik cerrahinin gündeme gelmesi gerekiyor. Ülkemizde obezite kadınlarda daha sık görülüyor. 18 yaşın üzerindeki kişilerde obezite görülme sıklığı kadınlarda yüzde 30, erkeklerde ise yüzde 20'ler seviyesini aşmış bulunuyor.Prof. Dr. Asım Cingi, obezitenin kadınlarda gebe kalma ve doğum sürecini olumsuz etkileyebildiğini belirterek 'Obezite ameliyatı sonrası ise kadınlarda doğum verimliliği artıyor. Özellikle ameliyatın ardından hızlı kilo verme sonrası ilk bir yılda hamile kalma ihtimali birdenbire çok yükseliyor. O nedenle hastalarımızı ilk bir yıl çok dikkatli korunmaları konusunda uyarıyoruz, çünkü ameliyat sonrası ilk bir yıl içerisinde gebelik istediğimiz bir durum değil' diyor. Prof. Dr. Asım Cingi, obezitenin erkeklerde ise sperm kalitesini düşürebildiğini ve üreme fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.Prof. Dr. Asım Cingi "Obezite ameliyatına güvenerek sonrasında gereken özeni göstermemek yeniden aşırı kiloları kaçınılmaz kılıyor. Mide esnek bir organ olduğu için çok zorlanırsa yeniden genişleyebiliyor. O nedenle kurallara uymak çok önemli. Özellikle sigarada olduğu gibi 'Ben şimdi bir tane içerim bir şey olmaz' deyip kendini tutamamazlık yapmamalı. Çünkü yeme alışkanlığı da kendisini hatırlatıyor; özellikle şekerli gıdalar. 'Bir kere ben bunu deneyeyim bir şey olmaz' diyen tekrar o alışkanlığa geri dönüyor ve kilo almaya başlıyor" diyor. Bu arada düzenli spor alışkanlığını da hayat tarzı haline getirmek çok önemli.