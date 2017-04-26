Obezite erken kireçlenme nedeni

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, obezitenin daha erken yaşta eklem kireçlenmesine neden olduğunu bildirdi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, yaptığı açıklamada, kireçlenmenin en sık karşılaşılan eklem hastalıklarından biri olduğunu kaydetti.



İleri yaşlarda eklem kıkırdaklarında dejenerasyon başladığını belirten Kesemenli, ilerleyen yaşlarda kopmaya ve yıpranmaya başlayan eklem kıkırdaklarının zaman içinde tamamen yok olduğunu ifade etti.



Kesemenli, kıkırdağın kaybolmasıyla kemik yüzeylerin birbirine sürterek sertleştiğini ve eklemlerde ağrıların ortaya çıktığını aktararak, halk arasında "kireçlenme" olarak adlandırılan eklem hastalığının bu şekilde oluştuğunu belirtti.



Kireçlenme belirtilerinin direkt olarak eklem ağrılarıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Kesemenli, "Hasta her hareketinde, yürüme esnasında ağrı yaşıyor. Daha sonrasında bu ağrılar hasta hareket etmese dahi, gece uyurken bile kendini gösterir. Zaman içerisinde bu eklemler yıprandığı için şekil değişikliği başlıyor ve en son aşamada eklemlerde hareket kısıtlılığına yol açıyor." ifadelerini kullandı.



"En sık diz eklemlerinde karşılaşıyoruz"