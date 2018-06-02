Obezite’nin kesin çözümünde Tüp Mide Ameliyatı ilk tercihlerden!

Günümüzde hem ülkemizin hem de dünyanın en ciddi problemlerinden birisi haline gelmiş obezitenin çözümünde tüp mide ameliyatının önemi gittikçe artıyor

Günümüzde hem ülkemizin hem de dünyanın en ciddi problemlerinden birisi haline gelmiş obezitenin çözümünde tüp mide ameliyatının önemi gittikçe artıyor. Midenin %80’inin çıkarıldığı bu ameliyatta kalan kısım tüp şekline benzetildiği için bu isimle anılmaktadır. Bu ameliyatın asıl amacı midenin küçültülerek hastanın daha az yemek yemesini sağlamaktadır. Obez hastalarının, başta kalp hastalıkları, şeker ve tansiyon olmak üzere birçok hastalığa yakalanmada yüksek risk grubunda bulundukları, tıp dünyasının bildiği en önemli gerçeklerden birisidir. Tüp mide ameliyatı; kilo verdirmenin yanı sıra, eğer hastada tansiyon, şeker, uyku apnesi, kalp hastalıkları ve çeşitli eklem rahatsızlıklarının tedavisine de yardımcı oluyor. Cilt kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde de riskleri yaklaşık %60 azaltıyor. Ayrıca tüp mide ameliyatı %99.7 yaşam oranına sahiptir. Tüp mide ameliyatının uygulanabilmesi için hastanın kesinlikle 18 yaşının üzerinde olması gerekmektedir ve genellik vücut kitle endeksi 35 ‘in üzerinde olan hastalara yapılmaktadır. Fakat son kararı hastanın cerrahıyla birlikte vermesi en sağlıklıdır.

Tüp mide ameliyatı nasıl gerçekleşiyor ve ameliyattan sonra yaşam nasıl?

Operasyon midenin en üst kısmının, gövdesinin bir kısmının ve antum bölümünün büyük bir kısmının çıkarılmasıyla laparoskopik olarak yapılıyor. Hasta karnında milimetrik olarak 4 ya da 5 delik açılır ve ameliyat sonrası bu izler neredeyse görülmemektedir. Ameliyat sonrası geriye hacimsel olarak yaklaşık 150 mililitrelik bir mide bırakılıyor. Ameliyat sonrası hasta sıvı besinlerden yavaş yavaş katı besinlere doğru diyetisyen ve doktor kontrolünde geçer. Yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı besinler tüketilir. Sağlıklı ve doğal besinler tüketilmeli ve öncelik proteini bol besinler olmalıdır. Yemeklerde porsyonlar küçük olur ve hastanın erkenden midesini tekrar genişletmemesi için gerekli tedbirler alınır. Hastanın fazla yemek yemesini tetikleyecek gıdalardan uzak durması gerekir ve alkolden kesinlikle uzak durması gerekir.

Tüp mide ameliyatın en önemli avantajları neler?

Tüp mide ameliyatının diğer yöntemlere nazaran en önemli avantajı; ilk 6 ay içinde hastanın fazla kilolarının %50’sini vermesidir. Bu kilolar verildikten sonra sarkan deriler olabilir ancak zamanla bu gibi problemlerde düzelir. Fazla kilolarının artık yüksek bir kısmından kurtulmuş obez hastası değişen dış görünümünün de vereceği motivasyonla egzersizlerine devam eder ve diyetine de devam eder. Bu aşamada yakınlarından ve sağlık ekibinden gelecek manevi destek de çok önemlidir. Tüp mide ameliyatı yüksek yaşam oranına sahip (%99.7) bir obezite cerrahisi yöntemidir. En önemli nokta ameliyatın uzman bir cerrah ve ekibi tarafından yapıldığından ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olunduğundan emin olunmalıdır. Cerrahların daha önceki hastalarından gerekli referanslar alınmalıdır. Tüp mide ameliyatının bir amaç değil araç olduğu unutulmamalı, obezitenin kalıcı tedavisinde en önemli etkenin, hastanın kararlılığı ve iradesi olduğu bilinmelidir. Bu bilgiler genel bilgi olarak okunmalı ve gerekli aksiyonları hastalar doktorlarıyla almalıdır.