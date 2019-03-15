Öğleden sonra yorgunluğundan kurtulmanın 5 yolu

Öğle yemeğinden sonra başlayan dikkat dağınıklığı ve yorgunluk hissine karşı yapman gerekenleri listeledik.

1 – Doğal ritmini takip et

Uyku isteği gün içerisinde birkaç kez gelip gider.

Günlük iş yoğunluğunu bu uyku isteklerini takip ederek düzenlemeyi dene.

Uyku ihtiyacı bastırdığı sırada daha az yoğun olursan, vücudunun uyanık olduğu zaman diliminde daha verimli çalışırsın.

2 – Sağlıklı bir öğlen yemeği

Şekerden ve karbonhidrattan uzak durmaya çalış.

Bu besinler anlık kan şekeri yükselmelerine neden olur, enerjin birden yükselir ve birden düşer.

Böylece etkisi geçtiğinde kendini yorgun ve aç hissetmeye başlarsın.

3 – Mümkünse kısa bir süre kestir

Ufak bir öğlen uykusunun kimseye zararı olmaz. Eğer yapabiliyorsan bunu dene.

En fazla yirmi dakikalık bir uyku seansı seni dinç tutacaktır.

Müdürün sinirlenecek olursa Nike ve Google gibi şirketlerin çalışanlarına bu hakkı tanıdığından bahset –onların büyüdüğü kadar sizin şirketiniz de büyüyebilir, neden olmasın ki? :)

4 – Ayağa kalk, biraz yürü

Koridorda yürümeyi dene, merdiven inip çık ya da binanın etrafında birkaç tur at.

Fiziksel olarak hareketlenmeni sağlayacak bir şeyler yapmak, enerjini toplamana yardımcı olacaktır.

5 – Beynini ışıkla uyandır

Loş bir ortamda çalışıyorsan, uyanmak için perdeleri açmayı ya da ışıkları artırmayı dene.

Öğlen yemeğinden sonra bir süre güneş ışığı alarak dolaşmak, zihninin tekrar açılmasını sağlayacaktır.