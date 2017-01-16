Öksürüğe salep, nezleye ıhlamur

Boza, Salep, çay, Ihlamur, yeşil çay, kahve… Soğuk havalarda çalışırken veya dinlenirken hemen sıcak bir çay yapmak ister ya da çok üşüyerek eve geldiğimizde hemen sıcak bitki çaylarına sarılırız

Havaların iyice soğuduğu ve hastalıkların da arttığı şu günlerde içimizi ısıtan bu içeceklerin faydaları da saymakla bitmiyor. Salep öksürüğe iyi gelirken, kahve ve çay ise doğru tüketildiğinde Alzheimer ve kalp krizi riskini azaltıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Demirok, kışın vazgeçilmez içeceklerinin faydaları ve doğru tüketilmediğinde zararları hakkında bilgi verdi.



Öksürüğün Şifası Salep



Orkide bitkisinden elde edilen salebin birçok faydası vardır. Öksürük ve bronşite iyi gelen salep sindirimi de rahatlatır. Düzenli kullanımda regl döngüsünü düzene sokar. İshal ve mide- bağırsak iltihaplanmalarında tedavi edici özelliği vardır. Tarçınla birlikte tüketilmesi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ancak şekerle yapıldığında kalorisinin yükseldiği unutulmamalıdır. Bir su bardağı salep ortalama 190 kaloridir. Eğer diyetteyseniz salebi şeker yerine tatlandırıcı ile yapıp gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.



Soğuk Algınlığı İçin Ihlamur Bire Bir



Ihlamur yaprakları, güçlü antioksidanlardan flavonoidleri içerdiğinden soğuk algınlıkları, nezle ve gribal enfeksiyonlarda tedavi edicidir. Ihlamurun içinde bulunan uçucu yağların rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır. Yemeklerin hazmını kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.



Kahve Alzheimer Riskini Azaltıyor



İçerisinde belirli oranlarda kafein, B3 vitamini niasin ve antioksidan içeren kahve, doğru miktarda tüketildiğinde tokluk hissi verir ve metabolizmayı hızlandırır. Günde 2 fincan kahve tüketenlerde tip 2 DM (şeker hastalığı) görülme olasılığının daha düşük olduğu görülmüştür. Yapılan başka bir araştırmada ise; günde 3 fincan kahve tüketenlerde alzheimer görülme oranının %60 daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Kahve, idrar miktarını artıran diüretik maddeler içerdiğinden dolayı vücudun susuz kalmaması için kahvenin yanında mutlaka fazladan su içilmesi gerekir.

Kafein, kan basıncında ani yükselmelere sebep olmaktadır. Bazı hassas bireylerde kalp aritmisini artırır. Düzensiz kalp atışları, kalp çarpıntısına ya da taşikardi gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Fazla tüketilmesi, gerginlik ve asabiyete ayrıca akşam saatlerinde tüketilmesi de uykusuzluğa neden olabilir. Kahveyi krema ve şeker ekleyerek tüketmek yerine sade tüketmeniz kalori alımından kaçınıp daha sağlıklı bir içecek tüketmenizi sağlar.



Vitamin Deposu Boza



1 bardak bozanın (200ml) 300 kalori olduğunu unutmayarak ve diyetteki ekmeği azaltarak diyetinize de ekleyebilirsiniz. Bünyesinde A ve B vitaminlerinin dört türü ile C ve E vitaminleri de bulunan bozanın mayalanması sırasında ürettiği laktik asitin hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Süt yapıcı özelliği nedeniyle hamile bayanlara ve vitamin kaynağı olarak sporculara tavsiye edilir. Bağırsak florasını düzenler. İçindeki aktif mayalarla probiyotik özelliği vardır. Zengin karbonhidrat, protein ve B vitamini kaynağıdır. Karbonhidrat ve proteinin yanı sıra; birçok besin öğesini içerdiğinden “sıvı ekmek” olarak anılır. Zihin açıcı ve sinirleri dinlendirici etkisi de vardır.



Siyah Çay Dengeli ve Doğru Tüketildiğinde Kalp Krizi Riskini Azaltıyor



Siyah çayda bulunan fito kimyasallar düzenli tüketim sağlandığında; güçlü kemikleri destekler, kemik yoğunluğuna katkıda bulunur, osteoporoz ve artrit riskini azaltır. Yapılan bir araştırma siyah çayın LDL kolesterol seviyesini yüzde 11 oranında azalttığı ve ayrıca kalp krizi riskini de yüzde 44 orasında azalttığı ortaya konmuştur. Gün içerisinde ortalama 2-3 fincan siyah çay tüketmek, stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürmektedir. Siyah çayın faydalarından yararlanmak için şekersiz ve çok koyu olmadan, günde 4-5 bardağı geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Siyah çayı açık ve limonlu tercih etmeniz siyah çayın faydalarını artırır. Çay, kahve gibi diüretik olduğundan çay içildiği zaman mutlaka fazladan su tüketmeniz önemlidir. Siyah çayın fazla tüketilmesi kabızlığa da yol açmaktadır. Ayrıca demir emilimini engellediğinden yemeklerden 30-45 dakika sonra tüketmek gerekir.



Yeşil Çay Metobolizmayı Hızlandırıp Yağ Yakımını Artırıyor



Yüksek anti-oksidan içeriği nedeniyle yeşil çay diğer çaylardan daha kaliteli bir içecektir. Metabolizmayı hızlandırır ve içerdiği kateşinler sayesinde yağ yakımını destekler. Sindirimi kolaylaştır ve bağırsak rahatsızlıklarını engellemede faydalıdır. Günde 3-4 bardaktan fazla tüketilmesi düşük tansiyona sebep olur. Damarları genişlettiği ve vücuttaki folik asit miktarını azalttığından gebelikte yeşil çay tüketilmemesi gerekir.