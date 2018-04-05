Ölümcül üç hastalığı da yendi, hayata bağlandı

İzmir'de soğuk algınlığı teşhisi konduktan sonra solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta, üç ölümcül riske sahip hastalığı birden yenerek hayata bağlandı

Titreme ve halsizlik şikayetiyle gittiği bir sağlık kurumunda "soğuk algınlığı" teşhisi alan Gürol Bakır, iğne vurulup ilaçlar verilerek evine gönderildi.



İlaç tedavisine rağmen iyileşmeyen ve solunum sıkıntısı çekmeye başlayan hasta, 2 gün sonra Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldı.



Burada yapılan tetkiklerde domuz gribi olarak bilinen H1N1, lejyoner hastalığı olarak bilinen zatürre tipi ile çoklu organ yetmezliği tespit edilen Bakır, her biri ayrı ayrı ölümcül seyredebilen hastalıklar nedeniyle komaya girdi.



Ailesinin her şeye hazırlıklı olmasını isteyen doktorlarının yoğun bakımdaki çabası ve yaşama azmi sayesinde Bakır, 17. günün sabahı yeni hayatına uyandı.





Diyaliz makinesine bağlanmıştı



Hastanenin Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cenk Kıraklı yaptığı açıklamada, Gürol Bakır'ın hastaneye geldiğinde ciddi akciğer enfeksiyonu bulunduğunu, solunum yetmezliğinin ileri boyutta olduğunu, bu nedenle hastayı solunum cihazına bağladıklarını söyledi.



Böbrek yetmezliği sebebiyle hastaya diyaliz programı uygulandığını kaydeden Kıraklı, şu bilgileri verdi:



"Bu tip yoğun bakım hastalarında beyin hasarı ileri derecede olursa komadan çıkması mümkün olmayabiliyor. Bu hastada öyle bir sorun olmadı. Hastamız uzun süre kendine gelemedi ama beyin fonksiyonları düzeldiğinde normale döndü. Şu anda bizim açımızdan sorunu kalmadı. Uzun süre yoğun bakımda kalmaktan bası yaraları olabiliyor. Hastamız sağlıklı bir hayat yaşamaya devam edecek."



Nöroloji Uzmanı Dr. Müge Mercan Kaya ise hasta komaya girmeden önce karaciğer yetmezliği de tespit ettiklerini belirterek, "Genel durum olarak kötü bir hastaydı. Hem lejyoner pnömonisi (zatürre) hem de domuz gribi dediğimiz etkenleri saptadık. Ona yönelik tedavilere başladık. Ölümcül seyreden durum, bizim ve hastanın çabalarıyla olumlu sonuçlandı. 17 gün sonra uyandı." dedi.





Yeni hayatında alkol ve sigaraya yer yok



Taburcu edildikten sonra hastaneye muayene için gelen Gürol Bakır ise hastalığın titreme ve yorgunluk şikayetiyle başladığını, soğuk algınlığı yaşadığını düşünerek hastaneye başvurduğunu söyledi.



Soğuk algınlığı tanısıyla yapılan ilk müdahaleye rağmen titremenin geçmemesi üzerine Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine başvurduklarını aktaran Bakır, şöyle konuştu:



"Ondan sonra komaya girmişim, 17 gün komada, 27 gün de yoğun bakım servisinde yattım. Rüyalarla gerçekler birbirine karıştı. Aileme akciğer, karaciğer, böbreklerin bittiğini söylemişler, 2 gün diyaliz makinesine bağlamışlar. Doktorların kurtulmamda büyük etkisi oldu. Sigarayı günde 2-3 pakete çıkarmıştım, arada da olsa alkol alıyordum. Şimdi bu alışkanlıkların hepsi hayatımdan çıktı. İkinci hayatımı yaşıyorum. Ölümcül mikroplar saldırdı bana, yatırdılar ama öldüremediler."