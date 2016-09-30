30 Eylül 2016 Cuma
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    • Oral seks güvenli mi? Kanser yapar mı?

    Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) tarafından bin 100 kişinin katılımı ile gerçekleşen ve internet üzerinden yapılan bir anket, bireylerin oral seksi daha “güvenli” bulduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 70’i partneriyle oral seks yaptığını ifade ederken, yüzde 30’unun partnerinin hijyen kurallarına yeterince uyup uymadığını bilmemesi ya da bazı cinsel bilgi eksikliklerinden dolayı oral seksi tercih etmediklerini gözler önüne serdi

    30 Eylül 2016 Cuma 12:31
    Oral seks güvenli mi? Kanser yapar mı?
    Oral seksin ergenlerde yaygın bir cinsel birleşme tekniği olduğunu söyleyen CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, “Cinsel hazzı arttırmak, bekaret tabusu, merak, yakın ilişkide karşılıklı yeni bir deneyim yaşamak, ilişkileri iyileştirmek ya da popüler kültürden etkilenmek… Sebebi her ne olursa olsun anketler gösteriyor ki, oral seks, vajinal sekse oranla daha yaygın olarak tercih ediliyor. CİSED olarak yaptığımız ankette, katılımcılara ‘Partnerinizle oral seks yapar mısınız?’ sorusunu sorduk. Katılımcılar tarafından oral seksin tercih edilme oranını yüzde 70 olarak saptadık. Bu ortalamada ergenlerin tercih payı oldukça yüksekken, ankette 21-44 yaş arasındaki bireylerin cinsel ilişkide oral sekse hatırı sayılır bir önem verdikleri ortaya çıktı. Katılımcıların ‘Sizce oral seks vajinal seksten daha mı güvenli?’ sorusuna verdiği ‘Evet’ yanıtının oranını ise yüzde 80 olarak saptadık” dedi. Peki gerçekten oral seks güvenli mi?

    ORAL SEKS NEDİR?

    Oral seksin normal seksin bir parçası olduğuna dikkat çeken CİSED Genel Sekreteri Psikoterapist Kemal Özcan ise, “Oral seks basit ifadesiyle ağız ve dil hareketleriyle cinsel organların ağza alınarak öpülmesi, yalanması ve uyarılması olarak ifade ediliyor. Ağız ve dil ile uyarılmaya oldukça yatkın olan cinsel organlar, vücut geneline göre oldukça fazla sinir ucuna sahip... Ağzın vajinayı, dilin penisi andırması ise karşılıklı cinsel hazzın yoğun olarak hissedilmesinde önemli bir rolü üstleniyor. Bu nedenle cinsel terapistler olarak çiftlerin cinsel birleşme öncesinde ağız ve dille birbirlerini uyarlamalarını ve ön sevişme olarak adlandırılan evreyi keyifli yaşamalarını hem doğal hem de tavsiye edilebilen bir durum olarak görüyoruz. CİSED cinsel terapistleri olarak hem HPV ile karşılaşılmadan ve cinsel aktivite başlamadan önce ‘Profilaktik (koruyucu) amaçlı’ HPV aşısının yapılmasını hem de tek eşli ve cinsel sadakat içeren ilişkilerde keyifli ve eğlenceli bir cinsel yaşam için yerinde, az ama öz oranda oral seksin yapılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

    ORAL SEKS VE KANSER

    Oral seksin güvenirliliğinin tartışmalı olduğuna dikkat çeken Özcan, “Oral seks gırtlak, ağız, dil ve bademcik kanserine yol açabiliyor. Kanserin sorumlusu ise tek başına oral seks değil, oral seks sırasında kişiden kişiye geçen HPV, yani İnsan Pappilloma Virüsü... Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yaygın bir virüs olan HPV, oral seks sırasında kişiden kişiye aktarılabiliyor ve tıpta Orofarinks adı verilen boğaz ortası bölgesinde kansere neden olabiliyor. Bunun yanında AIDS, Herpes, Frengi, Gonore ve Viral Hepatit gibi cinsel hastalıklar oral seks yoluyla bulaşabilir” dedi.

    HİJYEN VE KORUNMA ÖNEMLİ

    Oral seks bilindiği kadar masum ve tehlikesiz olmadığını söyleyen Keçe, “Oral sekste de diğer cinsel ilişkilerde olduğu gibi çeşitli mikrobik hastalıkların bulaşma riski var. Özellikle ağız, diş eti ve dudak mukozasında yara ve çatlaklar HPV’nin bulaşması için uygun koşulları yaratıyor. Oral yolla enfekte bir genital bölgeye temas edilmesi halinde de bulaşma olabiliyor. Prezervatif kullanmak bulaşmayı her zaman önlemiyor, çünkü virüs prezervatifle kaplı olmayan bir genital alandan da bulaşabiliyor. Bu nedenle oral seks yapılırken özellikle dikkat edilmesi gerekenlerin en başında ‘tek eşlilik’ ve ‘kişisel temizlik kurallarına titizlikle uyulması’ geliyor. ‘Bariyer korunma’ yöntemleri de cinsel yolla bulaşan hastalık kapma riskini azaltabiliyor. Ama çoğu insan oral seks için korunma kullanmıyor. Oysa oral seks sırasında prezervatif kullanılabilirken, oral seks uygulanan bölgeye yerleştirilen ince plastik veya lateks maddelerden elde edilen bir koruyucu ile riskler en aza indirilebiliyor. Ancak her ne kadar riskleri olsa da oral seksin tamamen cinsel hayattan çıkarılması da doğru değil” dedi.
    Anahtar Kelimeler: Oral Seks, Oral Seks Kanser, Oral Seks Güvenli Mi

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