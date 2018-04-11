Orta kulak enfeksiyonu çocuklarda hızlı ilerliyor

Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gürol Gültekin, tedavi edilmeyen kronik orta kulak enfeksiyonlarının istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Kronik orta kulak iltihabının yıllar içinde yavaş seyreden bir hastalık olduğunu, ancak çocuklarda daha hızlı ilerlediğini kaydeden Op. Dr. Gültekin, çeşitli ameliyatlarla hastalığın tedavi edilebildiğini belirtti

Özel Tınaztepe Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gürol Gültekin, kronik (uzun süredir, yıllardır devam eden) orta kulak iltihaplanmaları ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Op. Dr. Gültekin, "İşitme organının, kulak zarıyla iç kulak arasındaki bölümde görülen enfeksiyonlara orta kulak iltihabı denir. Kulak zarının genelde enfeksiyona bağlı delinmesi, sık sık dış kulak yolunun iltihaplı akıntıyla dolması veya iltihabın etkisiyle orta kulaktaki kemikçiklerden bazılarının erimesi işitme yetisini azaltır. Bu durumda problemin ne olduğuna bağlı olarak yaptığımız değişik ve çeşitli ameliyatlarla hem iltihabı ortadan kaldırmaktayız hem de zarı ve kemikçik problemlerini tamir ederek işitmeyi de düzeltebilmekteyiz" dedi.



Beyin apsesine neden olabilir



Hastalığın tedavi edilmediği durumlarda kişinin tehlikeli sonuçlar ile karşılaşabileceğini vurgulayan Op. Dr. Gültekin, şöyle konuştu: Kronik orta kulak iltihaplanmalarında zamanla orta kulaktaki kemikçiklerde, orta kulak ve iç kulağın duvarlarında erime meydana gelir. Bu durumda işitme kaybı, dengesizlik, baş dönmesi ve yüz felci ortaya çıkabilir. Bazen de iltihaplanma menenjite ve beyin apsesine neden olabilir. Bu durumlarda genellikle kolesteatom da vardır. Kolesteatom, olmaması gereken bir yerde bulunan deri, daha doğrusu deri kistidir. Delinmiş zardan orta kulağa giren deri bulunmaması gereken orta kulakta kontrolsüz bir şekilde çoğalıp büyüyerek kemikçiklerde ve kepçenin arkasındaki kemiğin içerisinde hayati bir hasara yol açabilir.



Acilen uzmana başvurulmalı



Kronik orta kulak iltihaplanmalarının yıllar içinde yavaş seyreden bir hastalık olduğunu, ancak çocuklarda daha hızlı ilerlediğini belirten Op. Dr. Gültekin, kulakta sürekli devam eden tıkanma ve dolgunluk hissi, işitme kaybı, kronik kulak akıntısı, dengesizlik, yüz hareketlerinde aksama, azalma, kayma olması, kulakta derinden hissedilen ağrı ve baş ağrısı, ateş, dalgınlık ve uyuklama hali, kepçenin arkasından akıntı, ağrı ve şişme olması durumlarında acilen kulak, burun, boğaz uzmanına başvurulmasını önerdi. Kronik orta kulak iltihaplanmalarına reaksiyon olarak bazen orta kulakta kireçlenme de oluşabildiğini hatırlatan Op. Dr. Gültekin, bu durumu da ameliyatla tedavi edilebildiğini bildirdi.



