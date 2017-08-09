Özelikleri İle Maxi Nail, Maxi Nail Kullananlar

Tırnak bakımı sanıldığı kadar zor olmasa da bazı durumlarda dikkat edilmeyen unsurlar sonrasında bakımsız tırnak görünümüne geçilebilmektedir

Bu aşamalardan sadece bir tanesi olan tırnak kesme işlemi yok artık dedirtecek aşamadır. Tırnak kesmek oldukça kolay görünse de aslında dikkat edilmesi gereken oldukça önemli aşamaları bulunmaktadır. Doğru kesilmeyen tırnaklarda oluşan ve ya oluşabilecek batık sonrasında oldukça kötü görünüm ile birlikte bir de kimi zaman operasyonlar dahi yapılabilmektedir. Tabi tırnak bakımı demek sadece tırnak kesme demek değildir. Bunun yanında maxinail kullanarak tırnaklarınızın sorunları için kullanabileceğiniz tam bir sete sahip olarak tırnak bakımında önemli bir adım atmış olursunuz. Tırnak kesme işleminde mutlaka oval kesim yapmaya dikkat etmelisiniz. Ve mutlaka kesim yeri tırnağın altında bulunan deri ile aynı hiza olmalıdır. Tırnak uzunluğu her bayanın tercihine göre illa ki farklılık gösteren bir durumdur ancak doğru olan yukarıda belirttiğimiz uzunlukta kalınmasıdır. Tırnakların çok fazla uzun olması nedeni ile kendini bakımlı vd dikkat çekici zanneden bayanlar aslında bunun tam tersi bir durum ile karşı karşıya olduklarını bilmeleri gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre tırnak uzunluğu olması gerekenden çok daha fazla ise erkekler bunu oldukça itici bulmaktadır. Zaten bu tarz aşırı uzunlukta ki tırnaklar mikroplara davetiye çıkarabildiği gibi elin kullanım durumunda da kısıtlamalar oluşmaktadır. Bu yüzden maxi nail kullanırken de tırnaklarınız hızlı uzayacağı için mümkün oldukça doğru bir şekilde uzama işlemini sağlayınız.