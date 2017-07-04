Özgüven eksikliğinden kurtulmak mümkün

Etrafınızdaki kişilere istemediğiniz bir konuda hayır diyemiyor, ilişkilerinizde sınır koyamıyor, sosyal ortamlarda bulunamıyor, kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyorsanız eğer; özgüven eksikliğiniz olabilir. Özgüven eksikliği çocuk yaşlarda başlayıp yetişkin dönemde; depresyon ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uzman Klinik Psikolog-Psikoterapist Nazan Topal Eren, özgüven eksikliği belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi

Kimse dünyaya özgüven eksikliğiyle gelmez. Özgüven eksikliğinin temelleri, henüz çok küçük yaşlarda atılmaya başlar. Böylece özgüven duygusu zamanla zarar görür. Çocukluktan beri bilinçli ya da bilinçsizce bazı davranışlar sergileriz ve her davranışımıza karşı çevremizdekilerden özellikle ailemiz tarafından geribildirimler alırız. Çevreden aldığımız tepkileri değerlendirir ve yaptığımız şeyin iyi ya da kötü olduğuna dair bir sonuca ulaşırız. Çocuk, bir davranış gösterdikten sonra çevresi tarafından takdir, sevgi ve saygı alıyorsa, kendisinin değerli ve yeterli olduğuna inanır. Bunun aksine çocuk, çevresinden sürekli eleştiri ve ceza alıyorsa kendisinin; kötü, beceriksiz ve yetersiz biri olduğuna dair bir inanç geliştirecektir. Böyle durumların ve davranışların birçok kez tekrarlanması yoluyla çocuk kendini değersiz, yetersiz görmeye başlayacaktır ve yanlış yapma, eleştirilme korkusu yaşayacaktır.



Bu belirtilere dikkat



Kurtulmak için

Depresyon, sosyal fobi gibi kaygı bozuklukları, madde bağımlılığı, yeme ve kişilik bozukluğu olan kişilerde özgüven eksikliği sıkça görünmektedir. Özgüvenin yüksek olduğunun göstergesi; kişinin kendisinden hoşnut olmasıdır. Özgüven eksikliğin belirtileri ise şunlardır;Hayır diyememe, ilişkilerinde sınır koyamama, diğerleri tarafından kullanılmaEleştirilere karşı hassas olmaSosyal ortamdan kaçınma, başkalarının önünde sunum veya konuşma yapmaktan çekinmeSürekli kıyaslamaKendini değersiz, yetersiz ve başarısız olarak değerlendirmeHızla umutsuzluğa kapılmaDiğer insanlar tarafından reddedileceğini önemsenmediğini düşünmekKarar almakta zorlanmakDüşük beklentilere sahip olmaFiziksel görünüşünü beğenmeme, olumlu yanlarını görmezden gelmeSevilmeme, suçluluk ve utanç hissiFikrini söyleyememe, söylerse onaylanmayacağına veya küçük düşeceğine inanmaÇok fazla başkalarına ihtiyaç duymaRisk alamama1- İlk önce kendinize merhamet gösterin. Kendinizi eleştirmekten, şikâyetçi olmaktan, mükemmel olma isteğinizden vazgeçin.2- Olumsuz iç konuşmanızı keşfedin ve daha olumlu düşüncelerle değiştirin. Örneğin: 'Zaman zaman bir şeyleri başaramazsam bile değerli bir insanım' veya 'Başkalarından takdir almasam bile değerliyim' düşüncesini artırın.3- Olumlu yanlarınızı keşfedin. Hayatta başardığınız şeylerin listesini yapın.4- Görünüşünüze giyiminize dikkat edin. Dik oturun.5- Hobiler edinin. Sevdiğiniz ilgi duyduğunuz mutlaka bir şeyler vardır.6- Sizin için önemli olan hedefler belirleyin. Amaçlarınıza ulaşmak için süreci küçük adımlara bölerek başlayın.7- Kendinize iyi bir arkadaş olun. En yakın arkadaşınıza ve sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayışı, saygıyı ve merhameti kendinize de gösterin. Unutmayın: Ait olduğunuz en değerli hazineniz kendinize duyduğunuz saygıdır.