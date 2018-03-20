Ozon Yağı Botanik Ecza'da!

Botanik Ecza firmasının oldukça fazla sayıda sattığı ürünlerin başında geliyor

Ozon yağı, Botanik Ecza firmasının oldukça fazla sayıda sattığı ürünlerin başında geliyor. Prof. Dr. Nurettin Lüleci’nin ürettiği Wellozone markalı ozon ürünleri yoğun talep görmektedir.



Ozon yağı nedir ne işe yarar?

İki oksijen atomunun diğer oksijenlerle birleşerek oluşan ozon (O3), içinde %95 seviyesinde aktif oksijen barındırdığı için literatürde aktif oksijen olarak da tanımlanmaktadır.

Ozon yağı yüze sürülürmü sorusuna uzmanlarımız olumlu cevap vermektedir. Evet, ozon kapsül formuyla gıda takviyesi olarak kullanılabileceği gibi yağ formundaki haliyle de bir ‘cilt bakım‘ ürünü olarak kullanılabilir. Bu bağlamda ozon yağının cilde faydaları olduğundan bahsedebiliriz.

Ozon yağı sivilce için nasıl kullanılır ya da nelere iyi gelir diye soracak olursanız bunun cevabını 444 4 996 no’lu telefonu arayarak uzmanlarımızdan alabilirsiniz. 444 4 996 numarası, içerisinde birçok bitki bilimci ve uzmanı barındıran Botanik Ecza’nın resmi telefon numarasıdır ve aynı zamanda bu numarayı arayarak ürün sipariş verebilirsiniz.

Ozon yağı nasıl yapılır?

Ozon yağı laboratuvar ortamında, saf zeytinyağı içerisinde ilave edilerek uzun bir periyotta ortaya çıkar. Ozonun zeytinyağının içerisinde tutunması, ozonun yağ formuna dönüşmesini sağlar.

Ozon yağı kullananlar, özellikle Wellozone ozon yağı ürününü kullananlar, memnun kalıp ürünü tavsiye etmekteler. E tabii fiyatı da ucuz olunca alınıyor da!



Ozon Yağı Fiyatı

Wellozone fiyatı, tam olarak 99,90 TL’dir. Botanikecza.com üzerinden online olarak ya da yukarıda bahsettiğimiz gibi 444 4 996 no’lu telefonu arayarak sipariş verebilirsiniz.



Ozon yağı nerede satılır?

Eğer Ankara’daysanız ürünü Balgat’taki Botanik Ecza mağazasına giderek doğrudan elden satın alabilirsiniz. Ankara’da değilseniz, internet üzerinden online olarak ya da telefonla sipariş verebilirsiniz.

Ürünün büyüklüğü 100 ml’dir.