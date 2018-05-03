Parkinson Hastalığı Nedir?

Son zamanlarda ismi çok sık geçmeye başlayan Parkinson hastalığı, ne yazık ki henüz net bir tedavisi olmayan bir hastalıktır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren rahatsızlık, dünya üzerinde çok sık görülen bir hastalık olarak değerlendiriliyor

Son zamanlarda ismi çok sık geçmeye başlayan Parkinson hastalığı, ne yazık ki henüz net bir tedavisi olmayan bir hastalıktır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren rahatsızlık, dünya üzerinde çok sık görülen bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Peki, tam olarak Parkinson nedir ? İnsan beyninde dopamin salgılayan hücreler bulunuyor. Bu hücrelerin sayısında olan azalma ile birlikte salgılanan dopamin düşüşe geçiyor. Kas sisteminin harekete geçirilmesi ve motor sisteminin kullanılmasında etkin role sahip olan dopamin, beynin iletişim halinde kalmasında görev alıyor.

Dopamin salgısı azaldığı durumlarda ortaya çıkan hastalık, ne yazık ki kalıcı bir şekilde tedaviye sahip değildir. Bu nedenle hastalıktan tamamen kurtulmak henüz mümkün değil. Ancak bunun yerine çeşitli tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Bu tedaviler ise kişiyi daha rahat ettirecek yapıdalar. Özellikle hasta bireyin yaşamsal faaliyetini sürdürmesi ve gün içerisinde rahatça hareket etmesi, uygun tedaviyle birlikte bir nebze de olsa kolaylaşıyor. Parkinson pdf dosyası üzerinde hastalığın tam olarak ne olduğuna dair daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Parkinson Teşhisi Nasıl Konulur?

Sorunun cevabı, aslında uzman hekim görüşünde saklıdır. Parkinson hastalığından şüphelenen hasta, zaman kaybetmeksizin konuyla ilgili uzman bir hekimden randevu almalıdır. Tanı ve teşhis aşamalarının tümünde profesyonel destek almanıza yardımcı olan uzman hekim, belirtilerin izlenmesi ve çeşitli testlerin yapılmasıyla birlikte kesin teşhisi koyabilir. Bunun sonucunda ise elbette çeşitli önlemlerin alınması ve kişiyi rahatlatacak tedavi aşamasına geçilmesi gerekiyor. Yaşam kalitesinde hızlı bir düşüş söz konusu olabileceğinden ötürü özellikle erken Parkinson teşhis aşamasında hastanın detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olan hasta, bu sayede tedavi sürecinde daha doğru adımlar atabilir. Bu noktada Parkinson makale pdf gibi kaynaklar ile kişiye daha fazla bilgiler aktarılıyor.

Hastanın bilgilenmesi konusunda Parkinson egzersizleri pdf kaynaklar da araştırılıp kişiye sunulabilir. Tüm bunlar ışığında hastalığını yakından tanıyan kişi, buna uygun bir şekilde hareket etmeyi başarıyor. Ayrıca neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini de bilen hasta, hangi durumlarda tehlike yaşayabileceğini de yakından saptayabiliyor. Parkinson hastalığının kesin bir şekilde tedavisinin olmayışından ötürü öncelik her zaman kişiye daha rahat bir yaşam olanağı sunmak. Bu nedenle egzersiz, ilaç ve bunlara benzer unsurlar ile birlikte rahatlatıcı bir süreç deneyimi oluşturabilir.

Parkinson Tedavisinde İlaçların Önemi

Bahsi geçen egzersizler kadar ilaç kullanımı da yine Parkinson tedavi sürecinde önemli görülüyor. Önceliklerden bir tanesi, her daim titreme şiddetinin kontrol altına alınması ve beraberinde kişinin hareketlerini kontrol edebilmesini sağlamak. Bunun için de çeşitli ilaçlar ile birlikte hastada rahatlama ve kontrol artışı yaşanması mümkün hale gelebilir. Tabi bunun için kişinin tedavi sürecine etkin bir şekilde katılması gerekiyor. Gündelik hayatı olumsuz yönde etkileyen hastalık, ne yazık ki psikolojik olarak kişinin olumsuz ruh haline bürünmesine de neden olabilir. Hayata karşı olumsuz fikirler üreten hastanın düşüncelerini değiştirmek ve hayata karşı olumlu bakmasını sağlamak önemlidir.