Parkinson Plus Hastalığı ve Parkinson’dan Farkı

Parkinson plus ne demek diye merak edenler için kısaca parkinson hastalığına bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkması diyebiliriz. Yani parkinson hastalığına ek olarak plus etkiler mevcuttur. Nadir görülen bazı hastalıklar bu hastalarda görülmektedir

Parkinson plus ne demek diye merak edenler için kısaca parkinson hastalığına bağlı olarak çeşitli hastalıklar ortaya çıkması diyebiliriz. Yani parkinson hastalığına ek olarak plus etkiler mevcuttur. Nadir görülen bazı hastalıklar bu hastalarda görülmektedir.

Parkinson Plus Teşhisi

Hastalığın teşhisinde en önemli şey belirtilerdir. Tahlil ya da tetkiklerle değil, bulgularla teşhis koyulacaktır. Hekim muayenesi teşhis için asıldır. Daha sonra gerekli tetkikler istenecektir. Parkinson plus sendromu için erken teşhis çok önemlidir. Bu yüzden belirtiler olması halinde mutlaka doktor kontrolünden geçmek gerekir.

Parkinson hastalığının son evresi geldiğinde artık hasta tek başına hayatını idame ettiremez hale gelecektir. Bu evreler gelmeden hastalık teşhis edilmelidir ki ilerleme hızı yavaşlatılsın. Hastalığın tedavisi tam olarak mümkün olmasa da yaşam kalitesi ciddi oranda arttırılacaktır.

Parkinson Plus İlaç Kullanımı

Parkinson plus hastalığı gibi bu hastalıkta da ilaç tedavisi mümkündür. İlaç tedavisi ile belirtiler azaltılmaya çalışılır. Kişinin yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenir. Ancak ilaç tedavisi mutlaka bir uzman hekim kontrolünde olmalıdır. Hastalığın evresi, hastanın yaşı, belirtiler gibi etkenlere göre ilaç tedavisi uygulanacaktır.

Parkinson Plus Türleri

Parkinson plus bir sendromdur. Çeşitli türleri görülebilir. Bu türler parkinson hastalığına eşlik eden belirtilere göre ayrılmaktadır. Parkinson türlerinden kısaca bahsedelim.

Multisistem atrofisi olan hastalarda sinir sistemi sorunları yaşanır. Hasta tedaviye cevap vermekte zorlanmaktadır. İdrar tutamama, başı tutamayıp öne eğilmesi, tansiyon sorunları, terleme bozukluğu yaşanabilir. Yürüme bozukluğu ve göz hareketlerinde anormallikler fak edilir.

Progresif Supranükleer Felç olan hastalarda ise dengesizlik, düşme, konuşma zorluğu, görme bozukluğu, hafıza kaybı, karakter değişikliği görülebilir. Erkekleri daha fazla etkileyen bir sendromdur. Yüz binde bir görülen türdür. Ancak ileri vakalarda hasta tedaviye cevap verememektedir.

Kortikobazal Dejenerasyon olan hastalarda ise istemsiz hareketler görülür. Ayrıca hasta vücudunun bir bölümünün kendisine ait olmadığı hissisine kapılır. Kasları kontrolde zorlanır. Reflekslerde anormallikler yaşanır.

Lewy Cisimcikli Demans sendromunda düşmelere çokça karşılaşılır. Hastalarda dikkat bozukluğu ve bellek kaybı yaşanır. Halüsinasyonlar görme ya da uyuklama halleri yaşanır. Hastanın durumu sürekli değişiklik gösterir. İyi ya da kötü olması mümkündür.

Bu bahsettiğimiz parkinson türleri genellikle ileri aşamadır ve tedaviye olumsuz cevap vermektedir. Daha çok hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür.

Parkinson Hastalarında Yaşam Süresi