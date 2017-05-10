Pembe TIR iki gün İzmir'de

Türkiye'de her 4 kadından 1'inde görülen stres tip idrar kaçırma hastalığı hakkında kadınları bilgilendirmek üzere İstanbul'dan yola çıkarılan 'Pembe TIR', İzmir'e geldi. İki gün boyunca Alsancak İskelesi önünde olacak TIR'ı ziyaret eden kadınlar, hastalık ve tedavisi hakkında bilgi alabilecek

Üroloji ve kadın ürolojisi alanında eğitimler vermek ve toplumun bilgi düzeyini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Kontinans Derneği'nin Pembe TIR'ı İzmir'e ulaştı. Stres tip idrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kamuoyuna duyurarak, hastalığın mutlaka tedavi edilmesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışma kapsamında 4 Mayıs'ta İstanbul'dan gezisine başlayan TIR, 10-11 Mayıs'ta ikinci durağı olan İzmir'de Alsancak İskelesi önünde olacak. Kadınların ziyaret edip hemşirelerden bilgi alabileceği TIR, buradan sonra Ankara, Konya ve tekrar İstanbul'a gidecek.



TÜRKİYE'DE HER 4 KADINDAN 1'İ İDRAR KAÇIRIYOR

TOPLUMDA OLDUKÇA YAYGIN BİR SORUN



STRES TİP İDRAR KAÇIRMA NEDİR?

Gülme, öksürme, hapşırma, ağırlık kaldırma ya da egzersiz gibi aktiviteler sırasında hastanın istemeden idrar kaçırması olarak tanımlanan 'Stres tip idrar kaçırma' kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma şekli. Yapılan araştırmalara göre stres tip idrar kaçırma, dünyada yüzde 48 oranında, Türkiye'de ise yapılan farklı çalışmalara göre 30 yaşından sonra her 4 kadından 1'i olmak üzere yüzde 24 oranında görülüyor.Pembe TIR ile Türkiye'yi gezerek kadınlara bilgi veren hemşire Gülten Berber, bu hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünü belirterek, "Üroloji doktoru tarafından kolaylıkla tedavi edilebilecek bir hastalık. Ancak kadınlar erkek doktorla karşılaşınca çekinebiliyorlar. Toplumda oldukça yaygın bir sorun aslında. Kontinans Derneği tarafından yapılan organizasyonla hastalık konusunda kadınlara bilgi veriyoruz. İnsanları bilinçlendiriyoruz, uzun süre hangi doktora gideceklerini neyle tedavi edildiğini bilmedikleri için hastalar bu hastalığı çekiyorlar. Tedavinin seyri kişiye göre, hastalığın çeşidine göre değişiyor. Doktorlarıyla birlikte tedavi sürecini kişiye göre planlıyorlar" diye konuştu.Hastaların sosyal hayatının olumsuz etkilendiğini belirten Berber, "Ya dışarı çıkamıyorlar, ya da hemen eve geri dönmek zorunda kalıyorlar. Eve yetişemediklerinde kaçırma oluyor, koku oluyor. Bu nedenle sosyal hayattan geri kalmayı tercih ediyorlar" dedi.Sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan ve istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Farklı tipleri vardır, en sık görülenleri stres ve sıkışma tip idrar kaçırmadır. Stres tip idrar kaçırma mesane içi basıncın artması ile ortaya çıkan idrar kaçırma şeklidir. Buradaki stres sözcüğünün psikolojik stresle ilgisi yoktur. Stres tip idrar kaçırmaya mesane çıkışındaki kasların fonksiyonlarını tam yapamaması, mesaneyi destekleyen pelvis kaslarının zayıflığı, gebelik ve/veya vajinal doğum, ağır egzersizler, geçirilmiş ameliyatlar neden olabilir. Erkeklerde nadir görülen hastalık tedavi edilebilir.