Probiyotik ve Prebiyotiklerin Arasındaki Fark

Sağlıklı olmak çok klasik bir şekilde kendimize ve bedenimize iyi bakmaktan geçtiğini hepimiz biliyoruz fakat sağlıklı kalmamıza oldukça büyük katkı da bulunan sindirim sistemi içerisinde bulunan canlı mikroorganizma olarak tanımladığımız probiyotikler sağlığımızı koruyan olmazsa olmazlarıdır. Probiyotikler her bireyin sindirim sisteminde bulunmakla birlikte probiyotik içeren doğal gıdalar tüketimi ile bağırsaklarda ki bakterileri sayı olarak dengelemektedir. Probiyotikler genel olarak canlı bakterileri ve mayaları içermektedir. Bu bakteriler arasında en önemli olanlar laktik asit bakterileridir. Probiyotikli gıdalar içerisinde bulunan canlı probiyotikler raf ömrü ile birlikte düşmektedir. Bu yüzden raf ömrü süresini aşmadan tüketime dikkat etmeliyiz. Probiyotik yoğurt içerik açısından yüksek sayıda probiyotik içeren ürünlerden biridir ve insanlar bu yüzden yoğurt kullanımını evde yapmayı tercih etmeye başladılar.

Pekiprebiyotik nedir ve vücudumuzda ki görevi nedir? Genel olarak probiyotik ve prebiyotik karıştırılan ve hangisi daha faydalıydı diye duymuş olabilirsiniz fakat arada çok basit bir ayrım söz konusu diyebiliriz. Probiyotik sindirim sistemimizi koruyan canlı mikroorganizma iken prebiyotik ise bu mikroorganizmaların yaşaması ve gelişmesi için gerekli olan gıda bileşenleridir. Prebiyotikgıdalar , prebiyotik bileşen içeren gıda ürünleridir. Yani daha çok karbonhidrat grubunda yer alan ve çözünür lif işlevi gören polisakkaritlerdir. Prebiyotikler varlığı ile birlikte mikroorganizmaların çoğalmasını önleyebilen bir koruma sistemidir. Prebiyotikler bağırsak mikroflorasının bileşimini olumlu yönde etkileyip, vücütta kullanım etkinliğini arttırmakta ve bağırsak hareketlerini düzenlemektedir.

Günümüzde probiyotik farkındalığı ve kullanımı oldukça önemli olup daha bilinçli bir şekilde insanlar tarafından kullanılmaktadır. Her zaman gıda yolu ile probiyotik takviyesi olmaması ile birlikte probiyotik markalarından biri olan Enterogermina sayesinde dilerseniz probiyotiktakviyesi ile sağlığınızı daha dinamik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bağırsak hareketliğinin düzenlenmesine yardımcı olan probiyotikler kabızlığa ve iltihaplı bağırsak hastalıklarına etkili olabilmektedir. Probiyotik kullanımı ile sağlığınızı güvence altına alın!