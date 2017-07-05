Profesyonel Cilt Bakımı

Dermoskin, güneş ışınlarının olumsuz etkileri gibi dış etkenler nedeniyle oluşan yaşlanmanın getirdiği cilt sorunlarına, bunun yanı sıra kuru veya yağlı ciltlerde oluşan ve insanın hayat kalitesini etkileyen sorunlara da karşı dermatoloji uzmanları tarafından önerilen ürünler üretmektedir

Dermoskin, güneş ışınlarının olumsuz etkileri gibi dış etkenler nedeniyle oluşan yaşlanmanın getirdiği cilt sorunlarına, bunun yanı sıra kuru veya yağlı ciltlerde oluşan ve insanın hayat kalitesini etkileyen sorunlara da karşı dermatoloji uzmanları tarafından önerilen ürünler üretmektedir. Dermoskin cilt bakım ürünleri, yaşlanma etkilerini azaltıcı özellikleri ile cilt tipi sorununu gidermeye yardımcı olan kaliteli ürünlerdir. Dermoskin her cilt tipine uygun cilt bakımı sağlamaya yardımcı olan bir dermokozmetik markadır.

Yaşlanma Etkilerinde Dermoskin

Dermoskin Yaşlanma Karşıtı Active Serum, cildin daha sıkı ve sağlıklı olmasına yardımcı olmakta, kolajen üretimini destekleyen ve cildin nem tutmasını sağlayan Hyaluronic Acid içeriği ile kırışıklıkları azaltarak daha dolgun bir görünüme kavuşmaya destek olmaktadır. Vitamin C ve vitamin B5 hücre yenileyici ve kolajen üretimi destekleyici içeriği ile cildin zamana karşı durmasına yardımcıdır.

Genç Cilt Tiplerinde Dermoskin

Genç yaşlarda yaşanan en önemli cilt sorunu akne ve sivilcelerdir. Gözeneklerin tıkanması ile oluşan sorunlardan biri sivilcelerdir. Özellikle ergenlik çağında gençlerin en büyük sıkıntısıdır. Dermoskin Acngun serisi sivilce ciltlerin temizlik ve bakımını yapan, sivilceleri kurutmaya yardımcı olan bir seridir.

İster gençlerde ister diğer yaş grubunda cildi çok hassas olan ve hassas bir cilt temizliği isteyenler için Dermoskin Yüz Yıkama Köpüğü ürünü tavsiye edilmektedir. İçeriğindeki Panthenol ve Argan yağı ile kaliteli bir cilt temizliğinin yapılmasına yardımcı olmaktadır.



Dermoskin güneş koruyucu ürünleri ile güneşin zararlı etkilerinden cildinizi koruyabilir, cildinizin her zaman genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için www.dermoskin.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Cilt bakımı denildiğinde; uygulanacak ürünlerin en iyi şekilde cilt tarafından emilebilmesi için öncelikle etkili bir cilt temizliği çok önemlidir. Ancak doğru bir şekilde temizlenmiş ve uygulamaya hazırlanmış bir cilt, tedaviye düzgün cevap verir. Başta yaşlanma etkileri ile mücadele olmak üzere dermokozmetik ürünleri olarak her cilt sorunu ile mücadeleye yardımcı olan Dermoskin, cildi temizlemekte, bakımını yapmakta, ve zararlı etkenlere karşı cildinizi korumakta size yardımcı olmaktadır.



Cilt Temizliğinin Önemi

Cildin güzelliği için temizlik çok önemlidir. Dermoskin Yüz Yıkama Köpüğü ve Yüz Göz Temizleme Sütü, cildi her çeşit kirden ve kalıntıdan arındıran, gözenekleri açarak cildin nefes almasını sağlamaya yardımcı olan bir üründür. İçeriğindeki Panthenol ve Argan yağı ile etkili bir cilt temizliğinin yapılmasını destekler.



Yaşlanma Etkilerini Yavaşlatan Serum

Dermoskin Active Serum Age Defense, su bazlı bir ürün olup cildin nem dengesini korumaya yardımcı olmaktadır. Dokuları tamir eden ve esnekliğini arttıran hyaluronik asit içeriği ile de cildin yaşlanmasını önlemeye yardımcıdır. B5 ve C vitamini içeren serum cildin nem kaybını önlemeye, kolajen üretimini hızlandırarak yaşlanma etkilerini azaltmaya yardımcıdır.

Cilt Lekeleri için Dermoskin

Dermoskin BB Krem 5'i Bir Arada ve Dermoskin Celeritt SPF 25 Cilt Lekelerine Karşı Yoğun Bakım Kremi, UV ışınlarına karşı cildi koruma altına alan ve cilt lekelerini gidermeye yardımcı olan etkili Dermoskin ürünleri arasında yer alır.