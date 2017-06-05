Prostat Büyümesi Tedavisi ve Greenlight Lazer ile Prostat Tedavisi

Erkeklerin tamamında bulunan ve bir organ olarak hayat boyu işlevi olan prostat çeşitli sebeplerden dolayı büyüme göstermeye başladığı takdirde çeşitli belirtiler ile bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Prostat büyümesi tedavisi
için öncelikli olarak belirtileri ve muayeneye yönelik inceleme yapılmalı laboratuvar testleri gerçekleştirilerek prostat da meydana gelen büyümenin iyi huylu olup olmadığı araştırılmalıdır. Prostat büyümesi tedavisi
hakkında bilinmesi gerekenler şu dönemde bu işlemlerin lazer yöntemleri ile de kolaylıkla gerçekleştirilebileceğidir. prostat büyümesinin iyi huylu olduğu durumlarda lazerle gerçekleştirilebilecek teknikleriyle oldukça kolay bir şekilde prostat büyümesi tedavisi sağlanır.
Prostat büyümesi tedavisi
Prostat büyümesi tedavisi ve tedavi yöntemleri
ve tedavi yöntemleri hastalığın belirtisine göre değişmektedir. İdrar yanması, sık idrara çıkma ancak az miktarda idrar yapabilme, gece uyuyamama ve mesanede doluluk hissetme gibi birçok prostat büyümesi belirtisi hastalarda baş göstermektedir. Prostat büyümesi tedavisi
için birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Öncelikli olarak yapılacak olan klinik testler ile prostatın genel durumu değerlendirilmeli ve kanser veya buna benzer kötü huylu bir büyümenin meydana gelip gelmediği incelenmelidir. Bundan emin olunduktan sonra lazer yöntemiyle prostat büyümesi tedavi edilebilir. Greenlight lazer
prostat büyümesi tedavisinde tercih edilebilecek en iyi yöntemdir. Birkaç saat içerisinde hastaların oldukça rahat bir şekilde bu problemden kurtulmalarını sağlayan ve dünyada binlerce kez uygulanmış bir lazer yöntemi olarak görülmektedir. Prostat büyümesi belirtilerinden hastaları kurtaran greenlight lazer
tedavisi idrar yolundan prostatın alınmasının sağlamakta ve geleneksel ameliyat işlemlerinden daha etkili ve daha az yan etkiye sahip bir yöntemdir. İdrar akış hızında iyileşme sağlayan greenlight lazer normal işlere yani günlük fonksiyonları hızlıca geri dönebilmesi sağlamaktadır. Tamamen kanamasız ve ağrısız olarak gerçekleştirilebilecek greenligh lazer
işlemi ile hastalar 24 saatten az sonda ile idrara çıkarlar ve bundan sonra hemen hemen yaşamlarına kaldıkları yerden sorunsuz bir şekilde devam ederler.
Greenlight Lazer
Greenlight Lazer Yöntemi
yöntemi lazer ile tedavi olan sağlamakta güvenli kullanımı sayesinde geliştirilmiş koagülasyon özelliği ile klinik sonuçların yanı sıra hasta güvenliğinin riski atılmasını sağlayan bir yöntemdir. Greenligh lazer sistemi iyi huylu olan prostat büyümesi tedavisinde yepyeni bir yöntem olarak güvenilir ve sağlıklı bir yöntem ile hastalıktan kurtulmayı sağlar. Greenlight lazer
sahip olduğu özellikleri ile Dünyada 375 binden daha fazla kez uygulanmış ve bu uygulamalar sonucunda bu kadar hasta sağlığına kavuşmuş ve çok az görülen yan etkiler ile sağlığına kavuşmuştur. Greenlight lazerin etki süresi 5 yıldır ve bu operasyon anında tahriş belirtileri oldukça azdır hafif ve kısa süreli olarak bazı durumlar gözlenebilir. Greenlight lazer ile prostat büyümesi tedavisi sağlanırken hastalarda sertleşme kaybı gibi sorunlar ortaya çıkmamaktadır. Detaylı bilgi için http://www.andromed.com.tr/prostat-buyumesi-tedavisi sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.