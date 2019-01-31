Prostat büyümesinde HOLEP yöntemi

Prostat büyümesinin ileri yaşlarda hastanın yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hatay Dumlupınar, her erkeğin 40-45 yaşlarından itibaren PSA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Dumlupınar, Türkiye'de son 7-8 yıldır uygulanan yeni bir kapalı ameliyat tekniği HOLEP yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi

Erkeklerin prostat yakınmalarının 45-50 yaşından itibaren başladığını söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hatay Dumlupınar, prostatı hiç büyümemiş olsa bile bir erkeğin 20 yaşındaki bir genç gibi idrar yapmasının mümkün olmayacağını belirtti. Hastalığın ileri aşamalarında prostatı ilaçla tedavi ettiklerini ifade eden Op. Dr. Hatay Dumlupınar, "Sonuçta ilaç tedavisi uyguladığımız hastaların büyük bir kısmı ileri dönemlerde ameliyat oluyor" dedi.

"TEKRARLAMA RİSKİ YOK"

Prostat ameliyatlarının yıllar önce açık yöntem şeklinde yapıldığını ancak günümüzde en çok uygulanan yöntemin TUR-P adı verilen kapalı ameliyat olduğunu belirten Op. Dr. Hatay Dumlupınar, bu yöntemle içeride artık doku kalabileceğini ve büyük prostatlarda uygulama zorluklarının olduğunu, kanama miktarının fazla olabileceğini ve cinsel fonksiyonları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

'Bu aşamada yeni bir altın standart olarak kabul edeceğimiz HOLEP Yöntemi devreye giriyor' diyen Op. Dr. Dumlupınar, "Bunu 7-8 yıldır giderek artan sıklıkta uyguluyoruz. Burada idrar yolundan girerek prostat dokusunu tıpkı bir mandalinanın içini alır gibi alıyoruz. Bu yöntemde kanama miktarı çok az oluyor. Geride artık prostat dokusu kalma ihtimali hiç yok. Hastanede kalış süresi çok kısa. Cinsel fonksiyonlar üzerindeki olumsuz etkisi minimal düzeyde. Prostat dokusu tamamen alındığından ilerleyen dönemlerde prostatın tekrarlama riski de hemen hemen hiç yok. Ayrıca HOLEP her büyüklükteki prostata da uygulanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"PSA TESTİ YAPTIRMALILAR"

Bir erkeğin prostat teşhisi için 50 yaşını beklemesine gerek olmadığının vurgulayan Dumlupınar, "Bu kişinin ailesinde prostat kanseri öyküsü varsa biz bunlarda prostat kontrollerinin erken yaşlarda başlaması gerektiğini söylüyoruz. O kişilerde prostat kanseri görülme riski daha yüksek. Bir erkek 45-50 yaşından itibaren bir hastaneye başvurup prostat kontrolü yaptırmalıdır. PSA adı verilen test basit bir kan tahlilidir erkeklere bunu yaptırmalarını ihmal etmemelerini öneririz" uyarısında bulundu.

EMEKLİ ASKER 16 YIL SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Emekli Asker Süha Tanyeri (64), HOLEP Yöntemi ile prostat probleminden kurtuldu. İlk teşhisin 2003'te konulduğunu ifade eden Tanyeri'den 95 gram prostat alındı. Bugüne kadar ilaçlarla idare ettiğini belirten Tanyeri, "Giderek sık sık geceleri idrara çıkma sorunları yaşadım. Yaşam kalitem düşmeye başladı. İdrara çıkamamaya başladım. İdrar sıkışması yaşamam sonucu ameliyat olmaya karar verdim. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım da yok" dedi.

Son zamanlarda yaşamını sonda ile devam ettirdiğini belirten Hasan Serdar Umarer (59) ise "3 ay önce prostat teşhisi kondu. Sorunumu sonda ile halletmeye çalışıyordum. Fakat hep sonda ile yaşamak çok zor. Bu nedenle ameliyata karar verdik. Kapalı yöntemle yapıldı şu anda hiç ağrım yok. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kulandı.