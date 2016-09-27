27 Eylül 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Prostat kanserinin 7 belirtisi

    Erkeklerde görülen en yaygın kanserlerden biri olan prostat kanseri, kansere bağlı ölümler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı konulurken, 14 dakikada bir de prostat kanserine bağlı yaşam kayıpları gerçekleşiyor. Ancak erken evrede yakalanan prostat kanserinde tedavi başarısı yükseliyor

    26 Eylül 2016 Pazartesi 10:30
    Prostat kanserinin 7 belirtisi
    Memorial Antalya Hastanesi’nden Op. Dr. Egemen İşgören, prostat kanserinde erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

    50 yaşından sonra yılda bir kez tarama yaptırın

    Prostat kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hücre düzeyinde gerçekleşen genetik kusurlara bağlı bazı prostat hücrelerinin kontrol dışı büyümesi ve normal hücrelerin yerini alması ile öncelikle çevre dokulara ileri evrede ise uzak organlara yayılması söz konusu olmaktadır. Kemiklere yayılım olduğu durumlarda ise ağrı ve kırıklar ortaya çıkabilir. Hem kanserin özellikleri hem de yanlış tedavisi idrar kaçırmaya ve sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir. Prostat kanserini erken evrede tespit etmenin en etkili yolu tarama yapılmasıdır. Prostat kanserinin belirtileri ortaya çıkmadan erken tanısı için bazı tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tarama yöntemlerinin 50 yaşından sonra tüm erkeklere yılda bir uygulanması önerilmektedir.


    Prostat kanseri bu şikayetlerle kendini belli ediyor

    İdrar yapma güçlüğü
    İdrar akışında kuvvet azalması
    Menide ya da idrarda kan görülmesi
    Boşalma esnasında ağrı
    Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi
    Kemik ağrıları
    Sertleşme bozukluğu prostat kanserine işaret edebilir.

    Risk grubunda mısınız?

    İleri yaş
    Siyahi ırktan olmak
    Ailede prostat ve meme kanseri öyküsü
    Hayvansal yağ ve proteinden zengin beslenmek
    Androjen adı verilen erkeklik hormonunun fazla olması
    Hareketsiz yaşam
    Bu gruptaki kişiler risklerini bilmeli, erken tanı ve tedavi için üroloji uzmanına başvurmalıdır.

    Erken evrede en etkin tedavi cerrahi

    Kanserin büyüme hızı, yayılım durumu, hastanın genel sağlık durumu ve uygulanacak tedavinin etkinliğinin yanı sıra, olası yan etkilerine de bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri tercih edilebilir. Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri hemen tedavi edilmeyebilir. Bazı hastalarda tedavi yerine takip önerilebilir. Cerrahi, erken dönem prostat kanserinin en yaygın ve en başarılı tedavisidir. Robotik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler mevcut olup her bir cerrahi yöntem hastaya göre tercih edilmelidir. Cerrahi yaklaşımda amaç prostatın tamamının alınmasıdır. Uygun vakalarda prostat çevresinde bulunan ve peniste sertleşmeye yardımcı olan sinirler korunabilir.
    Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Kanser, Kanser Belirtisi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İzmir'den de büyük tepki
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Yabancı yatırımcılar...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Asiller ve vekilleri...
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bergama ve diğer ekoloji hareketlerini itibarsızlaştırma operasyonu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz