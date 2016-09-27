Memorial Antalya Hastanesi’nden Op. Dr. Egemen İşgören, prostat kanserinde erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.



50 yaşından sonra yılda bir kez tarama yaptırın



Prostat kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hücre düzeyinde gerçekleşen genetik kusurlara bağlı bazı prostat hücrelerinin kontrol dışı büyümesi ve normal hücrelerin yerini alması ile öncelikle çevre dokulara ileri evrede ise uzak organlara yayılması söz konusu olmaktadır. Kemiklere yayılım olduğu durumlarda ise ağrı ve kırıklar ortaya çıkabilir. Hem kanserin özellikleri hem de yanlış tedavisi idrar kaçırmaya ve sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir. Prostat kanserini erken evrede tespit etmenin en etkili yolu tarama yapılmasıdır. Prostat kanserinin belirtileri ortaya çıkmadan erken tanısı için bazı tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tarama yöntemlerinin 50 yaşından sonra tüm erkeklere yılda bir uygulanması önerilmektedir.





Prostat kanseri bu şikayetlerle kendini belli ediyor



İdrar yapma güçlüğü

İdrar akışında kuvvet azalması

Menide ya da idrarda kan görülmesi

Boşalma esnasında ağrı

Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi

Kemik ağrıları

Sertleşme bozukluğu prostat kanserine işaret edebilir.



Risk grubunda mısınız?



İleri yaş

Siyahi ırktan olmak

Ailede prostat ve meme kanseri öyküsü

Hayvansal yağ ve proteinden zengin beslenmek

Androjen adı verilen erkeklik hormonunun fazla olması

Hareketsiz yaşam

Bu gruptaki kişiler risklerini bilmeli, erken tanı ve tedavi için üroloji uzmanına başvurmalıdır.



Erken evrede en etkin tedavi cerrahi



Kanserin büyüme hızı, yayılım durumu, hastanın genel sağlık durumu ve uygulanacak tedavinin etkinliğinin yanı sıra, olası yan etkilerine de bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri tercih edilebilir. Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri hemen tedavi edilmeyebilir. Bazı hastalarda tedavi yerine takip önerilebilir. Cerrahi, erken dönem prostat kanserinin en yaygın ve en başarılı tedavisidir. Robotik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemler mevcut olup her bir cerrahi yöntem hastaya göre tercih edilmelidir. Cerrahi yaklaşımda amaç prostatın tamamının alınmasıdır. Uygun vakalarda prostat çevresinde bulunan ve peniste sertleşmeye yardımcı olan sinirler korunabilir.



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