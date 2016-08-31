Protein tozu özellikle spora sürekli devam edenler için yeterli gelmeyebilir. Özellikle aminoasitler vücut içerisinde üretilmediğinden dolayı dışarıdan alınması gerekir. Kaslarımızın yap taşlarını lösin, izolösin ve valin dediğimiz aminoasitler oluşturur. BCAA olarak da bilinen bu aminoasitler 21 çeşit aminoasit arasından en önemli olanlardır ve kaslarımızdaki aminoasitlerin 1/3’ünü oluşturur. Bundan dolayı dışarıdan alınması gereken en önemi aminoasit gurubudur. Nutrade BCAA 4:1:1 420 Gr, vücudumuzun ihtiyacı olan bu 3 aminoasidi oluşturur. 60 servislik bir üründür. 1 çay kaşığı ürünü 350 ml su ile karıştırarak servisler elde edilir. Vücudun sahip olduğu forma göre günde 1 ile 3 sefer arasında kullanılır. Toz formda olduğundan dolayı diğer tablet ürünlerine göre çok daha hızlı bir şekilde çözülür ve emilimi gerçekleşir. Bu sayede kana daha çabuk karışır ve kaslara daha kısa sürede ulaşarak etkisini gösterir. Kasların çalışması sırasında oluşan yıkımı en aza indirir ve kasların daha uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar.
İleriki seviyede spor yapanlar vücudun ihtiyacı olan temel aminoasitlerin yanı sıra yardımcı grup aminoasitleri de tüketmelidir. Bunun için Nutrade Arginine HCL 720 Gr ürünü idealdir. Ürün 72 servisten oluşur. Gece uyumadan ya da antrenmandan yarım saat önce 1 ölçeğini 500 ml su ile karıştırarak tüketimi gerçekleştirilir. Profesyonel spor yapanların kullandığı bir üründür. Özellikle dolaşım sistemine daha fazla oksijen girmesini sağlar ve yağ yakımında etkili olur. Vücudun yenilenme süresini hızlandırır ve metabolizma hızını optimize eder.
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