Sağlıklı ve kaslı bir vücuda sahip olmak ciddi emek gerektirir. Ancak bazı yarımcı besinler sayesinde daha kolay bir şekilde hayalinizi kurduğunuz kaslı vücuda sahip olabilirsiniz. Uygulayacağınız sıkı bir beslenme programıyla beraber düzenli olarak yapacağınız egzersizlerin yanında bu yardımcı besinleri kullanmanız sizin çok daha kısa sürede daha sağlıklı ve kaslı bir vücuda ulaşmanızı sağlayacaktır. Kaslı bir vücuda sahip olmak için protein takviyesi gerekmektedir.ile bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Üründen 1 servis kullanmak için 1ölçeği 300 ml su ile karıştırmanız gerekmektedir. Her bir kutu yaklaşık olarak 75 servise eşittir. Başlangıç seviyesinde olanlar ürünü spordan hemen sonra 1 servis olarak kullanmalıdır. Orta seviyedeki sporcular için spordan 45 dakika kadar önce de 1 servis kullanmaları gerekmektedir. İleri seviyede olanlar için ise orta seviyeye ek olarak sabahları uyandıktan sonra ya da ara öğünlerde olmak üzere toplam 1-2 servis daha kullanabilirler. Normal whey protein ürünleri ile kıyaslandığında yaklaşık 35 kat daha küçük molekül yapısına sahip olan bu ürün alındığı andan itibaren emilimi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir. %65 oranında protein içerir. Alman standartlarına göre üretilmiş yüksek kaliteye sahip bir üründür. Bundan dolayı yüksek bir popülariteye sahiptir. Ülkemizde en yaygın şekilde kullanılan protein tozudur.

Protein tozu özellikle spora sürekli devam edenler için yeterli gelmeyebilir. Özellikle aminoasitler vücut içerisinde üretilmediğinden dolayı dışarıdan alınması gerekir. Kaslarımızın yap taşlarını lösin, izolösin ve valin dediğimiz aminoasitler oluşturur. BCAA olarak da bilinen bu aminoasitler 21 çeşit aminoasit arasından en önemli olanlardır ve kaslarımızdaki aminoasitlerin 1/3’ünü oluşturur. Bundan dolayı dışarıdan alınması gereken en önemi aminoasit gurubudur. Nutrade BCAA 4:1:1 420 Gr, vücudumuzun ihtiyacı olan bu 3 aminoasidi oluşturur. 60 servislik bir üründür. 1 çay kaşığı ürünü 350 ml su ile karıştırarak servisler elde edilir. Vücudun sahip olduğu forma göre günde 1 ile 3 sefer arasında kullanılır. Toz formda olduğundan dolayı diğer tablet ürünlerine göre çok daha hızlı bir şekilde çözülür ve emilimi gerçekleşir. Bu sayede kana daha çabuk karışır ve kaslara daha kısa sürede ulaşarak etkisini gösterir. Kasların çalışması sırasında oluşan yıkımı en aza indirir ve kasların daha uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar.



İleriki seviyede spor yapanlar vücudun ihtiyacı olan temel aminoasitlerin yanı sıra yardımcı grup aminoasitleri de tüketmelidir. Bunun için Nutrade Arginine HCL 720 Gr ürünü idealdir. Ürün 72 servisten oluşur. Gece uyumadan ya da antrenmandan yarım saat önce 1 ölçeğini 500 ml su ile karıştırarak tüketimi gerçekleştirilir. Profesyonel spor yapanların kullandığı bir üründür. Özellikle dolaşım sistemine daha fazla oksijen girmesini sağlar ve yağ yakımında etkili olur. Vücudun yenilenme süresini hızlandırır ve metabolizma hızını optimize eder.