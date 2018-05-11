Psikolojik Destek Nedir ve Yöntemleri Nelerdir?

Hayat boyu bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekmektedir. Yeme, içme ve dinlenme gibi bedensel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekirken bununla birlikte iletişim kurma, kendimizi ifade etme, sevilme, mutlu olma gibi ruhsal ihtiyaçlarımızı da karşılamalıyız

Kimi zaman ruhsal benliğimizi tamamlayıcı görevi olan duygusal yanımızda eksiklikler hissederiz. Bunlar; korku, endişe, içe kapanıklık, mutsuzluk, öfke, yalnızlık gibi duygusal eksikliklerin meydana gelmesine neden olabilmektedir. Böyle zamanlarda kişi, kendini iş yaşamından, çevresinden ve ailesinden soyutlama ihtiyacı duyabilir. Kendini ifade edemedikçe, bu durum daha ciddi bir hal alarak, kişinin depresyona girmesine hatta kişinin intiharı düşünür hale gelmesine bile yol açabilir. Hissedilen duygusal zayıflık zamanlarında, bireyin günlük yaşamında karşılaştığı durumlara gösterdiği öfke ve stres seviyesi normalin üst seviyelerinde görülmektedir.

Zamanla kişide uyku uyuyamama, aşırı uyku uyuma hali, ve aşırı kilo alıp verme gibi olumsuz durumlar görülebilir. Bu durumda kişi kendini yalnızlığa itmek yerine psikolojik destek almayı çözüm olarak görmelidir. Maalesef toplumuzda, yoğun baskı altında olan insanların, yaşadıkları olaylarla başa çıkmak için psikolojik destek almaları ayıp bir davranış olarak görülmektedir. Bu konuda unutulmaması gereken en önemli nokta, duygusal açıdan sorunlar yaşayan kişilerin “hasta” olmadıkları yalnızca konuşmaya ve bir müddet, kendileri karar verene kadar, uzman tarafından destek almaları gerektiğidir.

Psikolojik destek, bireyin davranışsal ve duygusal açıdan yaşadığı sıkıntıları çözmeye yardımcı olan bir hizmettir. Kişi psikolojik destek süresince çevresinde olup bitenleri doğru algılama, davranışlarını sorgulama ve hayatı yaşanabilir kılmayı kafasında yeniden tasarlayabilme gibi konuları tekrar sorgulamaya başlar. Psikoloğun sunduğu çözüm yolları bireyden bireye göre değişim göstermektedir. Psikolog, bu süreçte çözüm yolu sunarken, bireyin hasta, güçsüz ya da başarısız olduğunu düşünmez. Hepimizin yaşayabileceği bir durum olan duygusal zayıflık kesinlikle bir hastalık olarak algılanmamalıdır.

Psikolojik Destek Yöntemleri

Psikolojide insan,

Davranış

Düşünce

Duygu

Olmak üzere 3 aşama çerçevesinde incelenir. Bu kapsamda psikologların uyguladığı yöntemler hem kişiden kişiye hem de uzmandan uzmana değişkenlik göstermektedir. Kimi uzman bireylerin rahatsız olduğu durum ve olaylara yoğunlaşmayı tercih ederken kimi uzman da direkt olarak bireylerin düşüncelerini değiştirmeye odaklanır.

İyi bir psikolog bu süreçte kişiyi iyi tahlil etmeli ve ondan sonra bireyi hayata kazandırmak açısından doğru çözüm sürecini uygulamalıdır. Bu nedenle psikolojik destek almadan evvel konusunda uzman, ilgili üniversiteden mezun olmuş ve kariyerinden başarılı psikologlardan destek alınması gerekmektedir.

Bedensel yeme ve içme ihtiyaçlarımız gibi ruhumuzun da belli başlı ihtiyaçları bulunmaktadır. Eğer ki bu ihtiyaçları karşılamaz ve kendimize haksızlık edersek bu durum içerisinden çıkamayacağımız psikolojik sorunlar haline gelecektir. Bu aşamada içinden çıkılamayan ya da kendinizi psikolojik açıdan iyi hissetmediğiniz durumlarda psikolojik destek almak asla yanlış bir durum olmayacaktır. Psikolojik destek almaya karar verdiğinizde önemli olan içinizdeki artık adım atmanın vakti geldi düşüncesine sıkıca sarılmak olmalıdır.

Değişim Psikoloji Merkezi

Türkiye’de birçok psikolog merkezi bulunmaktadır ve bunlardan en fazla bilinenlerinden birisi İzmir psikolog merkezi olan Değişim psikolojidir. Eğer psikolojik destek almak istiyorsanız ve nereden alacağınıza tam emin değilseniz bu merkezi tavsiye edenler çok fazladır.

Ayrıca İzmir pedagog alanında oldukça tanınır olan Değişim psikoloji; çift danışmanlığı, bireysel danışmanlık vb. birçok alanda hizmet vermektedir. Dha fazla detaylı bilgi için psikolog İzmir sayfasını ziyaret edebilirsiniz.