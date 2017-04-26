Rakı zehirlenmesinde 12 saat kritik

Kübra Topal- Sahtecilikle ilgili olarak alınan bütün önlemlere karşın rakıya son 5 yılda uygulanan yüzde 134'lük Özel Tüketim Vergisi artışı, kaçak ve sahte rakı piyasasını yeniden harekete geçirdi. Dün ise İzmir'de iki kişi sahte rakı yüzünden hayatını kaybetti. Konu ile ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, 'Rakı zehirlenmesinde 12 saat süre çok kritik. Bu süre zarfında bilinç kaybı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı gibi belirti varsa mutlaka acile gidilmeli' dedi.